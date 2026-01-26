‘Me cumplió mi sueño’: Gabriel Garzón, ‘Topo Gigio’, perdió una pierna y Jorge Falcón pagó su prótesis

Jorge Falcón ayudó a Gabriel Garzón Lozano con los gastos de su prótesis. (Fotos: Instagram @jojojorgefalconoficial / Cuartoscuro.com)

Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, murió a los 57 años luego de una vida dedicada a la televisión infantil en la cual hizo de grandes amigos comediantes, como Jorge Falcón, quien lo apoyó para comprar su prótesis tras perder la pierna por un accidente. “Me cumplió mi sueño, mi pata de la suerte”, dijo en una ocasión el también excolaborador del payaso Cepillín.

La muerte de Gabriel Garzón fue confirmada precisamente por Jorge Falcón, quien la tarde de este 25 de enero lo despidió en Instagram: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento del intérprete, pero en sus últimos años vivió varios problemas de salud.

Jorge Falcón anunció la muerte de su amigo. Gabriel Garzón Lozano. (Foto: Captura de pantalla).

Así fue el accidente en el que Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, perdió la pierna

En 2016, Gabriel Garzón sufrió un accidente laboral cuando una máquina xerográfica cayó sobre una de sus piernas. Según dijo a Canal Once, todo ocurrió durante el proceso de grabación de un programa de Lagrimita y Costel, en el cual había un segmento de futbol rápido y debían mover mobiliario, una pieza pesada no tenía agarradera y cayó sobre él.

En una entrevista con el programa ENSerio (2019), Garzón detalló aquel episodio que cambió su vida: “Tuve un accidente (...) Me despedazó la pierna. Fueron 11 operaciones hasta que no se pudo hacer nada”.

Finalmente, la situación derivó en la amputación de su extremidad. “El doctor me dijo: ‘¿cómo quiere que le corte la pierna?’. ‘Pues a la mohicano, córteme las puntitas, o sea, no voy diario a cortarme la pierna’“, ironizó en ese entonces.

Gabriel Garzón recibió el respaldo de colegas del medio artístico —entre ellos Rafael Inclán, Luis de Alba y Adal Ramones—, quienes lo ayudaron a consolidar el proyecto el Pata… tón para enfrentar los gastos médicos y de rehabilitación:

“Todos mis amigos, bendito sea Dios, del primero al último: 47 comediantes más importantes (...) 47 grandes compañeros que se solidarizaron para acompañarme y apoyarme y hacer todo un maratón, el cual me sirvió para recuperarme tanto física y económicamente y sobre todo para todas las terapias”.

Topo Gigio participó en la cobertura del Mundial 2006. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Jorge Falcón ayudó a Gabriel Garzón a pagar su prótesis

Uno de los episodios más recordados de este proceso fue la intervención del comediante Jorge Falcón, quien le ofreció ayuda durante una cena.

— ¿Y qué pasó, por qué no caminas? — le preguntó Falcón ese día.

— Fíjate que me falta dinero para la pierna, son caras. Me falta dinero — respondió.

— Pregunta y yo te lo arreglo

La voz de Topo Gigio explicó que una prótesis puede costar hasta 250 mil dólares, aunque él vio precios de 30 mil a 135 mil pesos.

Tiempo después, y tras retomar contacto con Falcón, el apoyo se concretó: “Así fue que él me cumplió el sueño de tener una pierna, que es mi pata de la suerte”.

Con la prótesis, Gabriel Garzón inició una nueva etapa marcada por la rehabilitación física: “A los 55 tienes que aprender a caminar, ya gateé, en eso sí me fue bien”, bromeó de nuevo, “dentro de lo triste… ya no puedo bailar ballet”.

Para 2020, Gabriel dijo a Canal Once que aún no dominaba del todo la prótesis y le costaba moverse, pero seguía intentando y trabajando en el doblaje de caricaturas de Topo Gigio.

En diciembre de 2025, Jorge Falcón y otros colegas difundieron en redes sociales una solicitud de donadores de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano. El mensaje, publicado el 9 de diciembre, señalaba: “Los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón”, sin especificar la condición médica. Un mes después se anunció su fallecimiento.

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor, productor y titiritero.

Desde 1994, su nombre quedó ligado de manera definitiva a Topo Gigio, el ratoncillo italiano de la televisión infantil famoso por frases como “a la camita, a la camita” y “no me quiero bañar”.

Gabriel Garzón formó parte de otros programas como Una sonrisa con Cepillín, La casa de la risa y El espacio del tío Gamboín. También colaboró con la productora Silvia Roche, creadora de Burbujas.