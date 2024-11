Rafael Inclán dice que no tiene trabajo ni dinero: ‘He tirado todo’

El actor Rafael Inclán, quien estuvo envuelto en una polémica por sus declaraciones contra funcionarios públicos, presenta problemas económicos generados por la falta de trabajo.

El comediante, quien fue criticado por palabras donde hizo referencia al gobierno actual, aseguró no tener “ni un peso” porque durante su carrera actoral no ahorró nada de dinero.

“Estábamos en ‘Perfume de Gardenias’, pero se secaron, ahorita no hay nada, ni diciembre, son meses de otros eventos. Como está la cosa se viene difícil, no tengo trabajo ahorita, he tirado todo gracias a Dios”, dijo en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Ernesti Buitrón el pasado 16 de noviembre.

“Mi amigo ‘El Flaco Ibáñez’ me regaña por no ahorrar, le digo que yo no quiero ser millonario y yo no, de hecho estoy aquí para ver si me fían un café”, informó el actor Rafael Inclán.

Rafael Inclán aseguró que su comentario sobre un ama de casa como presidenta fue sacado de contexto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Debo estar consiguiendo trabajo y dinero, eso me mantiene activo (...) Algunos actores se merecen todos los homenajes en vida, deben ser con feria, sería rico que me hicieran un homenaje y pasaran la charola, para que luego me la pasen, porque luego se roban hasta la charola”, aseguró el integrante del elenco de la telenovela El Maleficio.

Rafael Inclán habla de Carlos Bonavides

Carlos Bonavides cobra su Pensión del Bienestar, así lo contó en un video publicado en su cuenta personal de TikTok, donde agradeció al Gobierno de México por el programa social que otorga 6 mil pesos bimestrales a los adultos de 65 años y más.

Sus palabras se convirtieron en tendencia en redes sociales donde comentaron acerca del pago y de los motivos por los cuales el intérprete de Huicho Domínguez tramitó su beneficio, sin embargo, Rafael Inclán no quiso hablar de la Pensión del Bienestar y Carlos Bonavides, en cambio, pidió trabajo para el actor, quien lo solicitó en un video compartido en TikTok.

“No diré nada de eso, solo diré que mi amigo se merece todo el trabajo del mundo”, dijo el comediante de forma breve.

Eugenio Derbez opinó del 'humor' de Rafael Inclán y sus recientes declaraciones. (Foto: Cuartoscuro)

Eugenio Derbez habló de Rafael Inclán tras polémica del comediante

Rafael Inclán habló de Claudia Sheinbaum, tras los señalamientos en su contra, el comediante emitió una disculpa pública que la ahora presidenta de México aceptó.

Sin embargo, Eugenio Derbez habló de Rafael Inclán y criticó la forma en la cual es aceptada la comedia en la actualidad: “No lo vi, no lo escuché ni me quiero meter, cuando entro en política, opino de política se ensañan en redes, pero que lástima que el humor sea cada vez más políticamente incorrecto y que cada vez se ofenda más la gente”, finalizo en un breve encuentro con los medios el pasado 8 de octubre.