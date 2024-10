Rafael Inclán ofrece disculpas a Claudia Sheinbaum: ‘Es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta’

Claudia Sheinbaum reprochó un chiste misógino de Rafael Inclán durante su ‘Mañanera del Pueblo’, debido a que el comediante de 83 años había llamado “ama de casa” a la primera mujer presidenta que gobernaría México. Tras el escándalo, el actor de cine de ficheras ofreció una disculpa pública.

Rafael Inclán tuvo un breve encuentro con medios de comunicación este 5 de octubre, después de la función de la obra Perfume de Gardenia, y considera que todo fue un malentendido ocasionado por un periodista “mala leche” que sacó de contexto su comentario.

“Esto fue a raíz de chisme de un compañero periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje (en la obra La señora presidenta). Señora presidenta, aparte de suplicarle, si se le ofendió, una disculpa”.

Rafael Inclán es un actor con más de 60 años de trayectoria, quien hace unos meses hizo un comentario sobre una mujer presidenta. (Cuartoscuro)

¿Qué hizo Rafael Inclán? Esto responde a Claudia Sheinbaum tras llamar a la presidenta ‘ama de casa’

El intérprete de cintas como La Cantina (1993) comentó que en el video que se volvió viral en redes sociales (grabado en junio de 2024), donde dice “vamos a tener una ama de casa seis años, yo no vivo aquí”, él está haciendo referencia a un diálogo de una obra en el cual hace referencia a presidentes desde Vicente Fox, sin decir sus nombres:

“No dijimos ni groserías ni nada, el personaje que hago yo en la obra es un árabe que habla de política, digo presidentes desde Fox, tratamos de hacer reír a la gente, la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted, se le admira, se le respeta, es la presidenta de este país, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente”.

'Código Postal' es una de las telenovelas en donde actuó Rafael Inclán. (Cuartoscuro / Ximena Rojo de la Vega)

Inclán reiteró varias veces una disculpa a la mandataria: “Sí digo ‘un ama de casa con banda presidencial’, en el programa de radio que lo editaron o no alcancé a decir, pero para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República. Si algo se ofendió, no es con ese sentimiento, perdón”.

Sobre el comentario de Claudia Sheinbaum en su conferencia, respecto a que no se debía minimizar el trabajo de una ama de casa, él agregó que no creía que fuera así: “al contrario, lo dignifiqué, las amas de casa son las que han llevado las riendas desde antes de que las mujeres asumieran el poder”.

A su parecer, las mujeres amas de casa no tenían por qué ofenderse: “Disculpa a todas, vengan a ver la obra. No se hizo con el sentido de ofensa... Todo lo que se dijo fue antes de que (Sheinbaum) tomara posesión. Hoy ya como presidenta no se dice eso, se dice su nombre, se busca otro chiste y forma de risa”.

El actor incluso comentó que le gustaría que la presidenta acudiera a ver la obra y que cambiarían ese chiste: “Pido disculpas en el total que se haya faltado al respeto, no fue tan grave, ni hubo una grosería... Ojalá (Sheinbaum) pudiera a venir a ver la obra... En la comedia luego patinamos y hacemos daño”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el chiste de Rafael Inclán?

En su conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum calificó al comentario de Inclán como parte de la cultura machista: “Así como vamos a ir hablando de la discriminación por situación social, color de la piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se debe de desterrar de nuestro país, todos somos iguales ante la ley”.

La primera mujer en sentarse en la silla presidencial consideró ofensivo que no se valore el trabajo: “Lo que me parece más lamentable es que se utilice ama de casa como algo peyorativo. Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo”.