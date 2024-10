Sheinbaum ‘perdona’ a Rafael Inclán por comentario misógino: ‘Una disculpa siempre es bien recibida’

Todo en paz entre Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, y Rafael Inclán esto después del comentario misógino del comediante sobre que nuestro país tendrá a una ama de casa como mandataria por los próximos seis años.

En su momento, Sheinbaum criticó el comentario y aseguró que era un reflejo de la cultura machista que predomina en México, un tema que será combatido durante su sexenio pues está relacionado con la violencia hacia las mujeres.

“Me parece más lamentable es que se utilice la palabra ‘ama de casa’ como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento”, dijo en la ‘mañanera del pueblo’ del 4 de octubre.

#EnLaMañanera | "Una disculpa es bien recibida”: Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) agradeció las disculpas del actor Rafael Inclán quien la descalificó como “ama de casa”. Destacó que el objetivo principal del humanismo mexicano “es combatir toda forma de discriminación”. pic.twitter.com/cZ82g4gZOj — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 7, 2024

Rafael Inclán se disculpa por comentario sobre Claudia Sheinbaum... con ‘peros’

Rafael Inclán inició su trayectoria a finales de los sesenta. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El fin de semana pasado, el comediante respondió a la polémica y dijo que su comentario sobre un ama de casa como presidenta fue sacado de contexto por un “periodista mala leche”.

“Esto fue a raíz de chisme de un compañero periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje (en la obra La señora presidenta). Señora presidenta, aparte de suplicarle, si se le ofendió, una disculpa”, dijo ante medios el sábado 5 de octubre.

La polémica inició después de que un video de Rafael Inclán donde dice “vamos a tener una ama de casa (como presidenta) seis años, yo no vivo aquí” se hizo viral en las redes. El comediante se defendió y señaló que ese comentario en realidad hace referencia a los presidentes de México en general.

“No dijimos ni groserías ni nada, el personaje que hago yo en la obra es un árabe que habla de política, digo presidentes desde Fox, tratamos de hacer reír a la gente, la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted, se le admira, se le respeta”, apuntó en referencia a Sheinbaum.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las disculpas de Rafael Inclán?

En su ‘mañanera del pueblo’ de este lunes 7 de octubre, la presidenta de México ‘zanjó' el asunto con Rafael Inclán al declarar que “una disculpa siempre es bien recibida”.

Sin embargo, la mandatario remarcó que las mujeres en México siguen siendo uno de los grupos de la población que más discriminación enfrentan, y que comentarios sobre que solo son amas de casa parecen intentos de ‘disminuir’ sus aportaciones. “Que me digan ama de casa pues a mucho orgullo, para mi no es una ofensa”.

“El llamarle a alguien ama de casa parece que la estás disminuyendo. ¿Qué fue lo que yo dije? Las amas de casa, ya quisiera yo que cualquiera hiciera el trabajo de las amas de casa, el trabajo que significa mantener el hogar y en particular las amas de casa que no trabajan fuera del hogar no tienen autonomía económica entonces dependen del marido”.