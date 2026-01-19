¿Quién era Valentino? El diseñador que apareció en ‘El diablo viste a la moda’ y dejó un legado rojo

El diseñador Valentino Garavani murió a los 93 años este lunes en su residencia de Roma. Con su fallecimiento se cierra un capítulo central de la historia de la alta costura, marcada por una estética reconocible, un color convertido en firma y una clientela que incluyó a reinas, actrices, primeras damas y emblemáticas apariciones en el cine.

El fundador de la casa Valentino era conocido como el último emperador de la moda. Durante 45 años al frente de su firma, el diseñador italiano construyó un imperio que trascendió pasarelas, alfombras rojas y décadas, hasta convertirse en una referencia obligada del lujo internacional.

Valentino Garavani: Origen, formación y primeros pasos en la moda

Valentino Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al norte de Italia, en una familia acomodada. De acuerdo con sus propias declaraciones, su amor infantil por el cine lo llevó a interesarse por la moda: “Estaba loco por la pantalla grande, estaba loco por la belleza, por ver a todas esas estrellas de cine siendo sensacionales, bien vestidas, siempre perfectas”, dijo en una entrevista televisiva en 2007.

Valentino, el emperador del color rojo, murió a los 93 años. (Foto: EFE/ Kai Forsterling). (Kai Foersterling/EFE)

Con apenas 14 años se trasladó a Milán para estudiar en la Escuela del Arte del Figurín, y posteriormente completó su formación en París. En la capital francesa trabajó con Jean Dessès y después con Guy Laroche, dos figuras clave de la alta costura de la época. Esa experiencia le permitió adquirir una visión técnica y estética que más tarde definiría su propio lenguaje creativo.

En 1959 fundó la casa Valentino en la Via Condotti de Roma, y un año después, en plena época de la dolce vita, inició una carrera que lo conectó con las grandes divas del cine y la aristocracia europea.

La consolidación del imperio y el nacimiento del ‘rojo Valentino’

El gran impulso internacional de la marca llegó en 1968, cuando Jacqueline Kennedy eligió a Valentino para su boda con Aristóteles Onassis. A partir de ese momento, su nombre quedó asociado al lujo discreto y a una feminidad cuidada, que pronto encontró su máxima expresión en un tono específico: el rojo Valentino, un color con matices naranjas que el diseñador dijo haber descubierto durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, a la izquierda, saluda al público y toma de la mano a la actriz estadounidense Sharon Stone con el vestido de novia al final de la presentación de la colección prêt-à-porter Primavera/Verano 1994 de Valentino presentada en París el 13 de octubre de 1993. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo) (Lionel Cironneau/AP)

Valentino formó un tándem creativo y empresarial con Giancarlo Giammetti, su socio y pareja durante más de una década, quien se encargó del crecimiento comercial de la marca. En 1967, el diseñador recibió el premio Neiman Marcus, considerado el “Oscar de la moda”, y su lista de clientas se amplió con figuras como: Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan, Jane Fonda, Sofia Loren y Ava Gardner.

Valentino y Hollywood: Del Oscar a ‘El diablo viste a la moda’

Durante décadas, Valentino fue el diseñador de referencia en la alfombra roja. Sus vestidos aparecieron en innumerables ceremonias de los Premios Oscar. En 2001, Julia Roberts recibió su estatuilla con un vestido vintage blanco y negro de Valentino, mientras que Cate Blanchett ganó en 2004 con un diseño de un solo tirante en seda amarilla.

Su vínculo con el cine quedó retratado también en la cultura popular cuando apareció en la película El diablo viste a la moda (2006). En la escena, ambientada en un desfile en París, Valentino se interpreta a sí mismo y saluda a la editora de Runway, Miranda Priestly, personaje inspirado en Anna Wintour y encarnado por Meryl Streep.

Durante el breve encuentro, el diseñador se dirige a la editora: “Miranda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. Gracias por venir. ¿Te gustó la colección?”.

A continuación, Priestly lo presenta con su “nueva Emily”, en referencia a Andy Sachs, personaje de Anne Hathaway, quien había reemplazado a la anterior asistente interpretada por Emily Blunt. Valentino saluda entonces a la joven asistente y la escena concluye.

En el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, vemos a Priestly en las oficinas de Runway con unos stilettos Valentino Rockstud, llamativos por su color rojo y sus detalles metálicos que caracterizaron a la marca italiana.

El retiro de Valentino, el documental y el legado del último emperador

En 2007, tras 45 años de carrera, Valentino anunció su retiro. Su último desfile de alta costura se celebró el 23 de enero de 2008 en París, con una pasarela final de modelos vestidas de rojo. Un año después, su historia quedó registrada en el documental Valentino: The Last Emperor, dirigido por Matt Tyrnauer, que exploró tanto su vida profesional como su relación con Giammetti y por la cual fue bautizado como ‘el último emperador’.

“Yo sé lo que las mujeres quieren. Quieren ser hermosas”, dijo el diseñador en una entrevista citada por AP. Esa visión se tradujo en una estética constante, basada en lazos, volantes, encajes, bordados y siluetas que definieron su identidad creativa.

Valentino Garavani nunca se separó del todo de la moda. En 2016 colaboró con Chiuri y Piccioli en el vestuario de La traviata para la Ópera de Roma, dirigida por Sofia Coppola. Su obra ha sido objeto de retrospectivas en museos como el Musée des Arts Décoratifs de París y de un museo virtual lanzado en 2011 con cerca de 300 piezas icónicas.

Valentino dedicó casi medio siglo a la moda. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO).

La marca Valentino después de su fundador

El imperio de Valentino se expandió con líneas de prêt-à-porter, moda masculina y accesorios. En 1998, la firma fue vendida por un estimado de 300 millones de dólares, aunque el diseñador permaneció involucrado una década más. Tras su retiro, la dirección creativa pasó por varias manos, incluyendo Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, quien dejó la casa en 2024, antes de ser sustituido por Alessandro Michele.

Actualmente, la marca es propiedad de Mayhoola de Qatar, con el 70% de participación, y del conglomerado francés Kering, que posee el 30% restante, con opción de control total en 2028 o 2029. En septiembre pasado, Richard Bellini fue nombrado director general.

Con información de EFE y AP.