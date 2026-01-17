Con el más noble de los metales y zafiro: Así es el Rolex de 1 millón de pesos que usaba Maduro

El Rolex Day-Date 40 se puede encontrar en dos modelos diferentes: oro y platino, cada uno con características especiales. (Foto: Unsplash / EFE)

El hecho de que Nicolás Maduro utilizara un conjunto Nike durante su arresto, aunque curioso, no resulta sorprendente. Durante su mandato, el político venezolano fue criticado por llevar una vida llena de lujos.

Desde calzado de Loro Piana, la prestigiosa marca de lujo silencioso, hasta lentes de Off-White, forman parte del guardarropa del político venezolano, quien actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Y aunque la lista de las lujosas marcas que usaba Nicolás Maduro antes de su detención es amplia, uno de los accesorios más recordados es su reloj de la firma Rolex, elaborado con “el más noble de los metales”.

¿Cuál es el Rolex que usaba Nicolás Maduro?

Durante 2025 se difundió un video en el que Nicolás Maduro hablaba sobre las elecciones municipales de Venezuela. Debido a que movía constantemente las manos, el reloj quedó al descubierto.

Al percatarse de la situación, Jorge Rodríguez —director de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez— le hizo una señal para indicarle que el accesorio aparecía en la toma, por lo que Maduro escondió la mano bajo la mesa e intentó desviar la atención.

Nicolás Maduro es un aficionado a las marcas de lujo. (Foto: EFE/IAGemini)

A pesar de sus intentos, el video dejó ver que el modelo que utilizaba el político venezolano era un Rolex Day-Date 40, disponible en oro y platino; este último fue el que portaba Maduro.

¿Cuánto cuesta el Rolex Day-Date 40: platino?

La página oficial de Rolex explica que el reloj cuenta con varios detalles de diseño que ayudan a comprobar su autenticidad, entre ellos el bisel estriado, que en un inicio se usaba para garantizar la hermeticidad de la pieza, pero que con el tiempo se convirtió en un elemento puramente estético.

En el caso específico del Rolex Day-Date 40 de platino, el accesorio cuenta con un diseño exclusivo, ya que puede elegirse con la esfera azul glaciar, disponible únicamente para los modelos Day-Date, Cosmograph Daytona, Perpetual 1908 y Land-Dweller.

El reloj está fabricado con platino, “el más noble de los metales”, el cual, según la página de Rolex, sorprende por su blancura plateada y su vibrante luminosidad. Para lograr un diseño estético y elegante, el platino es trabajado por artesanos metalúrgicos.

Cada detalle del brazalete está cuidado para brindar la mayor comodidad; además, el reloj se protege con un cristal de zafiro, lo que lo hace resistente a las rayaduras.

En el sitio oficial de Rolex se explica que la pieza tiene un precio sugerido de 75 mil 500 dólares, equivalentes a un millón 330 mil 755 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

¿A cuánto asciende la fortuna de Nicolás Maduro?

El portal de Transparencia Venezuela explica que la fortuna de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares. Además del dinero, el político cuenta con diversas propiedades.

Antes de ser llevado a la llamada “Cárcel de los Famosos”, Maduro también utilizaba aviones privados de manera constante, como el Dassault Falcon 900EX, y era dueño de autos de lujo, entre ellos un Rolls-Royce y un Lamborghini.

Mientras fue presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fue captado usando millonarios relojes, joyas y marcas de ropa exclusiva.

Además de ello, solía utilizar diferentes marcas prestigiosas para vestir como los zapatos de la marca Loro Piana, que de acuerdo con la revista Semana, tienen un precio de mil dólares equivalentes a 17 mil 625 pesos.