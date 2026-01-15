¿Cuánto cuesta una clase en Commando Studio? El gimnasio de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Commando Studio es una cadena fundada por Erik Rubín, de la mano de Andrea Legarreta. Estos son sus precios.

Hace casi 10 años nació un concepto que se popularizó entre aquellos que buscan entrenar en un ambiente diferente: se trata de Commando Studio, el gym boutique fundado por Erik Rubín y Pedro ‘Pico’ García.

Una persona que forma parte de la historia de esta cadena es Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, pues en sus inicios dio clases de acondicionamiento físico, que es a lo que se dedica el también sobrino de ‘Pepillo’ Origel.

Gracias a su vínculo con figuras importantes del espectáculo mexicano, este sitio se convirtió en uno de los favoritos para entrenar, de famosos e influencers como ‘Ro’ Márquez y la cantante María León.

Formato de Commando Studio

Commando Studio es un gym boutique. ¿Qué significa esto? Se trata de un gimnasio con experiencia personalizada, en un ambiente cuidado por los encargados y dueños del sitio; además cuenta con amenidades que lo diferencian de otros gimnasios de cadena, como Smart Fit, Sports World o Sports City.

Está especializado en sesiones de ejercicios de alta intensidad para mejorar la resistencia y mantener el tono y la masa muscular de quienes asisten a clases, ya sean individuales o en los diferentes paquetes que ofrecen.

Erik Rubín y Pedro 'Pico' García se asociaron para fundar Commando Studio, una cadena de gyms boutique que cambió la forma de hacer ejercicio. (Especial / El Financiero / @commandostudio)

Tipos de membresías en Commando Studio

En cuanto a costos, existen dos tipos de tarifas, independientemente de la sucursal que elijas: la hay por clase o pases, que pueden ser únicamente al estudio de tu preferencia o a todos los de la cadena.

Precios por clase

Commando, uno de los negocios de Erik Rubín, se concentra en tres conceptos de clases grupales: Bootcamp, Taller y Bici, cada uno de 50 minutos (bici son 45 minutos), y las sesiones se enfocan en necesidades distintas:

Bootcamp : mejorar tus capacidades de carrera a través de intervalos de alta intensidad en caminadora, combinados con entrenamiento de resistencia utilizando mancuernas, ligas y peso corporal.

: mejorar tus capacidades de carrera a través de intervalos de alta intensidad en caminadora, combinados con entrenamiento de resistencia utilizando mancuernas, ligas y peso corporal. Taller : desarrollo de masa muscular y estética corporal

: desarrollo de masa muscular y estética corporal Bici: aumentar y mejorar tu condición aeróbica.

“Entrena con total flexibilidad: accede al estudio de tu preferencia, elige los horarios que mejor se adapten a tu agenda y comparte tus clases con quien quieras”, se lee en sitio oficial.

Para que les otorgues ‘el beneficio de la duda’, ofrecen un precio especial por la primera clase que tomes en alguno de sus gimnasios, que es de 275 pesos. Además, ofrecen diferentes paquetes, de acuerdo con las necesidades de cada persona:

1 Clase: 365 pesos.

365 pesos. 5 Clases: 1,785 pesos.

1,785 pesos. 10 Clases: 3,465 pesos.

3,465 pesos. 20 Clases: 6,825 pesos.

6,825 pesos. 30 Clases: 10,080 pesos.

10,080 pesos. 50 Clases: 16,535 pesos.

16,535 pesos. 100 Clases: 30,450 pesos.

Costo de los pases y cómo funcionan

En el caso de los pases, estos te otorgan el beneficio de hasta 5 clases por semana (una diaria) en cualquier de los tipos de grupos que están disponibles dentro de la cadena de gimnasios.

A grandes rasgos, hay dos tipos de pases: el que es por estudio (una sola sucursal), o de acceso ilimitado, es decir, que puedes acudir a cualquiera de las sedes de Commando Studio.

Studio Access (por mes) : Los precios oscilan entre 2,599 y 2,999 pesos, dependiendo del estudio que elijas y te quede más cerca.

: Los precios oscilan entre 2,599 y 2,999 pesos, dependiendo del estudio que elijas y te quede más cerca. Pase ilimitado (1 mes) : 4,720 pesos.

: 4,720 pesos. Pase ilimitado (3 meses): 12,700 pesos.

Commando Studio cuenta con diferentes sedes en la CDMX, Estado de México y Guadalajara.