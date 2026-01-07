¿Comer mantequilla de maní aumenta la masa muscular?

La mantequilla de maní es conocida por su alto contenido de proteínas y grasas saludables, pero debe consumirse con moderación. (Foto: Shutterstock)

Una rutina completa de ejercicio de fuerza es tan importante como una buena alimentación cuando se busca aumentar la masa muscular, en la cual se deben incluir desde grasas saludables hasta proteínas de origen animal y vegetal.

En este último rubro, además de las carnes rojas, los suplementos alimenticios e incluso la avena, uno de los ingredientes estrella en las recetas de snacks para quienes llevan una vida fitness es la mantequilla de maní.

Se trata de un alimento hecho con cacahuates molidos que aporta un sabor ligeramente salado y tostado, y es conocido por ser alto en proteínas, fibra y grasa monoinsaturada, considerada benéfica para la salud del corazón.

Debido a su composición, suele consumirse con un solo objetivo —además de aportar un sabor interesante a los snacks—: ayudar a aumentar la masa muscular en personas que se ejercitan, pero ¿realmente funciona?

¿La mantequilla de maní es buena para aumentar masa muscular?

La mantequilla de maní suele recomendarse debido a que se considera un alimento con alto contenido de proteína. Medical News Today explica que dos cucharadas de mantequilla de maní contienen 7 gramos de este componente.

Everyday Health agrega que consumir suficiente proteína es importante si lo que se busca es aumentar la masa muscular, ya que esta contiene aminoácidos esenciales que ayudan a generar nuevo tejido muscular tras el entrenamiento.

Cuando haces ejercicio, tus músculos sufren desgarros microscópicos que el cuerpo repara durante la recuperación; para ello, envía proteínas y otros nutrientes a las zonas afectadas, los cuales se encargan de construir nuevo tejido y favorecer su crecimiento, de acuerdo con Australian Sports Physiotherapy.

Aunque la mantequilla de maní contiene proteínas, es posible que esta no tenga el mismo efecto que la que proviene de los alimentos de origen animal. (Foto: Unsplash)

Además, un estudio presentado por el portal especializado en salud Healthline explica que se analizó a dos grupos de personas que siguieron un plan de pérdida de peso con alto y bajo contenido proteico.

“Aunque ambos grupos perdieron cantidades similares de peso, quienes siguieron el plan con alto contenido proteico perdieron aproximadamente un tercio menos de músculo”, explica. Un efecto al cual posiblemente puede contribuir la mantequilla de maní al contener proteína.

A pesar de estos resultados positivos, es necesario considerar que se requiere más investigación específica sobre el impacto de la mantequilla de maní en el aumento de masa muscular.

Otro punto importante es que este alimento es rico en grasas —en su mayoría saludables— y calorías, las cuales son igual de relevantes que las proteínas para quienes buscan aumentar la masa muscular.

La mantequilla de maní puede ser positiva para ganar masa muscular debido a que contiene proteínas y calorías. (Foto: Unsplash)

“Mucha gente se centra en las proteínas, no consume suficientes calorías y luego se pregunta por qué tiene problemas para ganar músculo. Es porque realmente necesitamos ambas”, comenta la nutricionista Ellis Hunnes para la revista Men’s Health.

Healthline explica que, para ganar masa muscular, se deben consumir más calorías de las que se queman a lo largo del día. Central Medical Health & Care añade que lo ideal es ingerir entre 300 y 500 calorías adicionales diarias.

Por este motivo, consumir ocasionalmente mantequilla de maní como parte de una dieta balanceada puede ayudarte a lograr tus objetivos, ya que aporta tanto proteínas como calorías.

“Así que sí, es genial añadir (la mantequilla de maní) a batidos, comerla sola, con fruta, etc., para favorecer el crecimiento muscular”, agrega la nutricionista.

¿Cómo comer mantequilla de maní para ganar masa muscular?

Un estudio presentado por el portal Very Well Health señala que lo ideal es consumir, de vez en cuando, dos cucharadas de mantequilla de maní, ya que aportan aproximadamente 7 gramos de proteína.

Medical News Today indica que las investigaciones no señalan cuál es el mejor momento para consumir mantequilla de cacahuate si se come por su contenido proteico para desarrollar músculo.

A pesar de ello, Very Well Health afirma que puede incluirse como parte de un refrigerio antes o después del entrenamiento, por lo que todo dependerá de cada persona.

¿Cuál es la mejor crema de maní para aumentar masa muscular?

¡Ojo! Aunque es posible que la crema de maní sea benéfica para las personas que hacen ejercicio, hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de comenzar a consumirla.

Medical News Today indica que la mantequilla de cacahuate no es una proteína completa, es decir, no contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, por lo que su efecto puede ser menor al de las proteínas de origen animal.

“Para obtener la cantidad de proteína que probablemente crees que estás consumiendo, tendrías que comer mucha”, añade Natalie Rizzo, dietista titulada, para el portal Today.

La mejor mantequilla de maní es la que no tiene azúcares añadidos. (Foto: Unsplash)

Además, explica que si se consume por su aporte proteico, es posible que se ingieran más calorías que con otros alimentos ricos en este nutriente, por lo que su consumo debe ser ocasional.

“Siempre que sea medido y con moderación, es un alimento saludable”, indica. Para obtener la mayor cantidad de proteínas, fibra, vitaminas y minerales, lo ideal es adquirir una mantequilla de maní elaborada únicamente con cacahuates.

“Algunas marcas de mantequilla de cacahuate contienen otros ingredientes, como azúcar, sal y aceites añadidos. Evítelos siempre que sea posible”, explica Medical News Today.