Wall Street ‘respira’ pese a pérdidas en sector tecnológico: Dow Jones gana 1.68%

Los operadores en Wall Street impulsaron la rotación de activos, alejándose del sector tecnológico, después de las perspectivas poco alentadoras emitidas por Broadcom.

El Nasdaq es el único que retrocede 0.26 por ciento, en los 26 mil 780.66 enteros, mientras que el Dow Jones lidera las alzas con 1.68 por ciento, en los 51 mil 535.86 puntos, y el S&P 500 con 0.03 por ciento más, alcanza las 7 mil 555.10 unidades.

Broadcom abrió la jornada en Wall Street con pérdidas de más de un 15 por ciento después de que la compañía de diseño de chips presentara unos resultados del último trimestre que no estuvieron a las expectativas de los inversores.

Otras empresas del sector tecnológico como Arm Holdings, Micron o Advanced Micro Devices (AMD) también registraban números rojos, con bajadas de 10 , 9 y 7 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con analistas de GBM, la atención seguirá centrada en el sector tecnológico, con los resultados de Ciena y la participación de líderes de la industria en el evento Bloomberg Tech, mientras que, en el frente macroeconómico, los mercados continúan asimilando las señales del Libro Beige de la Reserva Federal, que destacó a los energéticos como una fuente importante de presiones inflacionarias.

¿Cómo cotiza la BMV HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 1.20 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 67 mil 465.47 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 351.97 enteros, cede 1.25 por ciento.

En tanto, las ganancias del lado de Europa son de 0.85 por ciento para el CAC 40 de Francia que ronda en los 8 mil 220.32 enteros, seguido por el DAX en Alemania que sube 0.43 por ciento, en las 24 mil 897.65 unidades, el IBEX 35 de España gana 0.35 por ciento, con 18 mil 241.00 puntos, y para el FTSE 100 de Londres se observa un aumento de 0.06 por ciento, en los 10 mil 339.44 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 93.08 dólares por barril, ya que pierde 3.10 por ciento, mientras que el Brent con 2.63 por ciento menos, cotiza en los 95.21 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.