¿Quién es Irene Esser, la ex Miss Venezuela vinculada a Iker Casillas y expareja del hijo de AMLO?

El trabajo más reciente de Irene Esser fue la miniserie Rumbos Cruzados y el cortometraje Ceremonia. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Irene Esser, actriz venezolana y exconcursante de Miss Universo, fue relacionada con Iker Casillas, exportero del Real Madrid, luego de que ambos fueran fotografiados durante un paseo por las calles de España.

Esta no es la primera ocasión en la que la vida privada de la también productora de televisión llama la atención, ya que Irene ha mantenido relaciones con diferentes figuras públicas, como Iván Sánchez, protagonista de La Reina del Sur.

Además, sostuvo un romance con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más allá de sus relaciones sentimentales, Irene Esser es reconocida por su trayectoria en la industria del entretenimiento.

¿Quién es Irene Esser, venezolana vinculada a Iker Casillas?

Irene Esser es originaria de Venezuela y recuerda su infancia como una etapa que vivió con libertad, algo que no solo le permitió crecer en un entorno feliz, sino también expresarse tal como deseaba.

“Desde niña busqué el entretenimiento. Yo crecí en una posada donde venían turistas y me montaba en las mesas a bailar, a cantar, a leer poesía, a entretener. Yo nací para eso”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube de Marianne Suárez.

A pesar de ello, Irene no comenzó tomando clases de actuación o modelaje, sino que dedicó parte de su adolescencia al deporte e incluso ganó el Campeonato Nacional de Surf de Venezuela, de acuerdo con IPD Talent, su agencia.

Su faceta como surfista no la hizo perder de vista su vocación, ya que siempre tuvo claro que deseaba expresarse a través del arte, por lo que desde muy joven buscó espacios que se lo permitieran.

¿Cómo llegó Irene Esser a Miss Universo?

Irene Esser recuerda que cuando era pequeña, personas dedicadas al espectáculo reconocieron el talento que tenía; sin embargo, le indicaron a su mamá que podrían darle una oportunidad cuando fuera mayor.

Ese recuerdo volvió a su mente años después, cuando vio un programa con la modelo Mónica Spear. Su abuela le contó que, antes de protagonizar telenovelas, la famosa había sido Miss Venezuela.

“Si ella es actriz, protagonista de telenovela, entonces yo puedo hacer lo mismo”, recordó en una entrevista con el canal de YouTube MundoUR Entretenimiento, por lo que buscó la tarjeta que les habían entregado tiempo atrás.

La decisión cambió por completo la vida de Irene Esser, ya que inició su carrera como modelo y en 2011 se convirtió en Miss Venezuela. Un año después fue segunda finalista en Miss Universo 2012.

“De la noche a la mañana ser la portada, ser el titular de todos los periódicos. Sí, yo estaba buscando esto, pero no sé cómo llegar aquí”, compartió en la conversación con Marianne.

¿Cuáles son las novelas en las que aparece Irene Esser?

Irene asegura que nunca se queda quieta. Por ello, después de participar en el certamen internacional de belleza decidió estudiar actuación en escuelas de Nueva York y Londres, de acuerdo con su agencia.

Al regresar a Venezuela debutó en producciones como Corazón Esmeralda y Piel Salvaje. Desde entonces ha permanecido activa en la actuación. Algunos de sus proyectos, de acuerdo con IMDb, son:

Poseída

Bolívar: Una lucha admirable

El Baile

Caballero Águila

El Inmortal

Además, Irene se consolidó como productora con la película Visceral, la cual también protagoniza. Se trata de un thriller venezolano que sigue la historia de un crimen en el que la corrupción, el lavado de dinero y la venganza se entrelazan.

¿Qué se sabe de la presunta relación entre Iker Casillas e Irene Esser?

Las fotografías de Irene Esser e Iker Casillas fueron difundidas por la revista española Pronto. En ellas se observa a la actriz y al exfutbolista caminando de la mano por Madrid, lo que despertó sospechas sobre una posible relación.

Hasta el momento, ni Irene Esser ni Iker Casillas han confirmado o desmentido los rumores de un supuesto romance. Cabe señalar que ambos se encuentran solteros desde hace varios años.

En abril de 2021, el exguardameta del Real Madrid confirmó su divorcio de Sara Carbonero, con quien mantuvo una relación de 11 años y tuvo dos hijos: Martín y Lucas.

Irene Esser está soltera desde que terminó su relación con el actor español Iván Sánchez, un romance que duró cerca de cinco años y que ocurrió después de su relación con Andrés Manuel López Beltrán.

Aun así, la actriz suele manejar su vida privada con discreción e incluso cuando mantuvo una relación con el hijo del expresidente AMLO evitó hablar ampliamente sobre López Beltrán y el entonces mandatario.

En una entrevista con Luis Olavarrieta realizada en 2019, se limitó a señalar que Andrés Manuel López Obrador, su entonces suegro, llevaba poco tiempo en el poder como para emitir una opinión sobre su gestión: “Mi suegro apenas está empezando a gobernar México, hay que esperar”, comentó.