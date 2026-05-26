‘No es mi maquillista’: Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna, tras agresión a reina de belleza

La controversia que rodea a Giovanni Laguna en el Festival de Cannes 2026 sigue generando reacciones. Ahora Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se deslindó del estilista venezolano, detenido tras ser señalado de agresión por Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.

La tabasqueña Fátima Bosch aclaró que Laguna no pertenece a su equipo personal de trabajo y solo coincidió con él únicamente por cuestiones profesionales durante actividades internacionales relacionadas con Cannes.

“Él no es mi maquillista, yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador; en este caso, en Cannes ellos lo asignaron, yo no lo conocía antes”, aseguró Bosch en un breve encuentro con la prensa.

La reina de belleza tomó distancia del escándalo: “Él es estilista oficial de las Misses Venezuela y yo soy muy profesional. Esta vez a mí me tocó trabajar con él, pero yo no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden”.

¿Qué pasó con Giovanni Laguna y Andrea del Val?

El caso se viralizó hace unos días, después de que se difundieron videos grabados por Andrea del Val dentro del lugar donde se hospedaban durante actividades alternas al Festival de Cannes 2026.

En uno de los clips publicados, retomados por medios venezolanos, la modelo aparece con sangre en el rostro y lesiones visibles mientras responsabiliza directamente a Giovanni Laguna.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, dijo Andrea del Val.

Otros videos muestran parte de la discusión previa entre ambos. En las imágenes se escucha a la reina de belleza reclamarle al estilista: “¿Que Javier no pudo contigo? (...) Ninguno puede contigo (...) ¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?”.

Posteriormente, otro clip muestra a Giovanni Laguna sosteniendo un zapato mientras lanza amenazas e insultos contra la modelo venezolana: “Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo”.

Policías franceses acudieron al lugar y Giovanni Laguna fue detenido momentáneamente para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, las autoridades francesas no han emitido un comunicado detallado sobre el proceso legal ni sobre el estado de la denuncia.

Giovanni Laguna afirma que no golpeó intencionalmente a reina de belleza

Poco después, en un video de Instagram, el estilista aseguró que no golpeó intencionalmente a Andrea del Val y afirmó que la lesión ocurrió accidentalmente durante un forcejeo: “Me pusieron en libertad gracias a mi versión”.

Según Giovanni Laguna, Andrea del Val comenzó a grabarlo mientras discutían dentro de una habitación y posteriormente lo habría golpeado y mordido. El estilista explicó que intentó quitarle el teléfono celular y tropezó con una lámpara y un tripié de iluminación.

“Esta es la lámpara y el trópode con el cual la maquilladora trabajaba y cuando ella se acerca, me voy encima de ella, pero no a pegarle, fue a quitarle el teléfono y cuando me acerco, me tropiezo con una luz y justo los objetos le dieron”, aseguró.

También comentó que él intentó romper el teléfono celular durante la discusión: “Yo cuando me doy cuenta que le pegó, tenía sangre en la cara y le dije ‘ya, por favor’, le arrebaté el teléfono y lo quería partir, lo admito”.

El diseñador venezolano ha trabajado en maquillaje, imagen y estilismo para celebridades y reinas de belleza internacionales. En meses recientes colaboró profesionalmente con Fátima Bosch durante actividades en Europa y apariciones relacionadas con el Festival de Cannes.

Fátima Bosch niega romance con Giovanni Medina

Fátima Bosch también respondió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el empresario Giovanni Medina, quien anteriormente ha sido relacionado con la actriz Irina Baeva.

La modelo aseguró que únicamente conoce a Medina porque mantiene relación con su familia: “Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver, siempre me inventan novios que... Bueno... Van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque cada semana me inventan uno diferente”.

Cuando fue cuestionada directamente sobre si desmentía una relación con Giovanni Medina, respondió: “Por supuesto, ¿qué les pasa?”.

Fátima Bosch acudió al Festival de Cannes. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

Bosch también fue cuestionada sobre las críticas que ha enfrentado durante su etapa como Miss Universo: “No existe ninguna acusación, investiguen bien antes de hacer preguntas, eso es lo que les recomiendo”.

Pese a la presión mediática generada por la polémica, Fátima Bosch aseguró que atraviesa una etapa tranquila a nivel personal: “Yo tomo las críticas de quien viene y hay mucha gente que me quiere por el trabajo que estoy haciendo y me siento muy feliz en este momento de mi vida y con mucha paz”.