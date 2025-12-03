‘Nunca debió llegar a Miss Universo’: Lupita Jones opina sobre Raúl Rocha Cantú y sus polémicas

Lupita Jones, ganadora de Miss Universo en 1991, reaccionó a las polémicas de Raúl Rocha Cantú. (Foto: AP/Cuartoscuro)

Lupita Jones, ganadora de la primera corona de Miss Universo para México, opinó acerca de las polémicas de Raúl Rocha Cantú y aseguró que “nunca debió llegar” a convertirse en director del certamen de belleza.

La directora de Mexicana Universal no solo dio comentarios acerca del dueño de Casino Royale, también defendió la coronación de Fátima Bosch en la edición 2025 de MU.

¿Qué dijo Lupita Jones acerca de Raúl Rocha Cantú?

De acuerdo con Jones nunca conoció en persona a Rocha Cantú, pero no estuvo de acuerdo con su llegada como CEO de Miss Universo.

“Es difícil hablar de este personaje en estos momentos, pero creo que nunca debió llegar a Miss Universo, no debió estar ahí, su misión de la marca estaba completamente alejada de la suya”, contó en una entrevista publicada en el canal de Berenice Ortiz.

Ella no solo se quejó del mexicano, también de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien fue señalada por cometer un fraude por una cifra total alrededor de 1 millón de dólares.

“Estas dos personas le hacen daño a la marca (...) es muy clara la forma en la cual actuaron, por lo oscurito, sin dar la cara, sin nada de ética ni profesionalidad, imagínate, ambos con órdenes de aprehensión, una en Tailandia y el otro en México”, mencionó Jones en la misma conferencia de prensa.

Lupita Jones fue la primera representante de México en ganar la corona de Miss Universo 2025. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

De acuerdo con la ganadora de la primera corona de Miss Universo para México, el caso relacionado con las acusaciones contra Rocha Cantú sobre presunto tráfico de armas y venta ilegal de combustible es algo de lo que no le corresponde a ella opinar.

“Están en manos de las autoridades, si hay delito, se debe perseguir y llegar hasta las últimas instancias, pero ese es un tema muy delicado, trato de blindarme a mí y a mi trabajo”.

Finalmente, Lupita Jones aseguró que por culpa de estas polémicas de Miss Universo, el certamen de belleza pierde credibilidad.

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch y su victoria en Miss Universo 2025

La tabasqueña Fátima Bosch recibió múltiples críticas por su coronación, por ejemplo el músico y exjurado Omar Harfouch la confrontó y le pidió devolver la corona.

Pero para Lupita Jones, ella es la menos culpable, pues todas las polémicas de Miss Universo apuntan a la organización y no a ninguna de las participantes.

“Cualquier reclamo es contra los organizadores, a ella denle la oportunidad para construir su propio legado, ella puede dejar un mensaje muy poderoso de confianza y resiliencia”.

La directora de Mexicana Universal aseguró que a lo largo de las diferentes ediciones del certamen de belleza, siempre se señaló fraude, pero se debe a la inconformidad del público causada porque no gana su candidata.

Aunque precisó que antes no ocurrían polémicas como las ofensas de Nataw Itsaragrisil a Fátima Bosch o los problemas legales de Rocha Cantú.

“Siempre hay inconformidad y eso termina en pensamientos de fraude, pero nunca antes hubo situaciones como las de este certamen, renuncia de jueces, quejas de jurado antes de la gran final, comentarios que señalan trampa, esto es fuera de lo común”, finalizó Jones.