‘Puede decir lo que quiera, ¿quién le va a creer a un traficante?’: Harfouch responde a Raúl Rocha

Omar Harfouch, músico y exjurado de Miss Universo, respondió a las críticas de Raúl Rocha Cantú. (Foto: AP/AIGemini)

Omar Harfouch respondió a Raúl Rocha Cantú ante las críticas del empresario, quien lo llamó ‘oportunista’ y como consecuencia el exjurado de Miss Universo 2025 lo llamó ‘traficante’ y lo tachó de tener poca credibilidad.

Las polémicas de Miss Universo no se detienen y ahora se suman las declaraciones del músico libanés en contra del certamen de belleza.

Harfouch pidió a Fátima Bosch devolver la corona y tras esto también criticó a Rocha Cantú por incurrir en un presunto fraude en el resultado del concurso.

El pianista aseguró que busca limpiar su imagen ante las críticas del dueño de Miss Universo.

Omar Harfouch aseguró que Raúl Rocha Cantú incurrió en fraude en Miss Universo 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

“Puede decir lo que quiera, la realidad es que de cualquier forma, quien va a creerle a un traficante para un cartel y a alguien dedicado a lavar dinero, entonces no me importa (lo dicho)”, declaró Harfouch en una entrevista para Javier Ceriani.

De acuerdo con el músico, él le comentó a Raúl Rocha Cantú que incurría en un fraude dentro de Miss Universo y por esta razón él se alteró, finalmente lo despidió.

¿Por qué Miss Universo 2025 fue un fraude? Esto dijo Omar Harfouch

El exjurado Harfouch aseguró que el presunto fraude en el concurso se organizó incluso antes del inicio oficial del certamen. Según su testimonio, desde los preparativos le solicitaron favorecer a una candidata en particular: Fátima Bosch.

“Fue de un fraude a otro, primero me enteré de lo que estaba tramando para Miss Universo y luego me enteró de sus problemas legales en México (...) La prueba de esto fue que no hubo selección por el jurado, fue otra entidad quien votó”, declaró.

Harfouch también señaló que el caso no solo involucra manipulación en la votación, sino que —de acuerdo con su versión— habría un conflicto de intereses directo entre el padre de Fátima Bosch y la dirección de Miss Universo, situación que, para él, “era suficiente para que ella no concursara”.

“Como último ejemplo es que me pidieron votar por ella en el certamen desde antes de que se llevara a cabo (...) Sabían del fraude y me quisieron incluir”, afirmó, insistiendo en que la presión comenzó desde etapas preliminares.

Omar Harfouch pidió la devolución de la corona que ganó Fátima Bosch. (Foto: Miss Universe Press/IAGEmini)

En cuanto a las especulaciones sobre un posible esquema de lavado de dinero dentro del concurso internacional, Harfouch descartó que las autoridades mexicanas puedan comprobarlo, ya que dichas investigaciones y decisiones “las define un comité con sede en Nueva York”.

Finalmente, se defendió al asegurar que si él es un mentiroso al señalar un fraude en Miss Universo, entonces se lo demuestren con hechos:

“Si estoy mintiendo por qué Rocha no enseñan los resultados, es porque no existen las votaciones, ellos mismos lo decidieron (a la ganadora)”.

Harfouch pide a Fátima Bosch devolver la corona de Miss Universo

Por estas acusaciones de fraude en contra de Rocha Cantú es que Harfouch le pidió a Fátima Bosch, ganadora del certamen, a devolver la corona y renunciar a su nombramiento.

“Ella no es una ganadora legal, y le pedí personalmente que devolviera la corona de Miss Universo, pero no quiere regresarla“.