‘Tenía empresas de papel, oficinas vacías’: ExCEO de Miss Universo México dice cómo fue trabajar para Raúl Rocha

La controversia en torno al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y de Miss Universe México, se amplificó tras las declaraciones de Rodrigo Goytortua Ortega, exCEO del certamen en el país.

Goytortua explicó esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que él anticipó el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 en un documental de HBO filmado días antes: “Ahí mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima (...) Yo anuncié en ese momento que seguramente ganaría ella por los intereses de Raúl Rocha”.

Recordemos que Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima, trabaja en Pemex, la cual el 2023 tuvo un contrato con una empresa de Rocha Cantú; sin embargo, la petrolera aclaró que este solo duro 11 meses y fue vía licitación pública. Ambos involucrados han negado conocerse antes del certamen y cualquier negocio.

Goytortua Ortega también dijo a Ciro que al trabajar para Rocha notó supuestas empresas fantasma. Estas revelaciones ocurren mientras Rocha enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico de armas, combustible y drogas.

El triunfo de Fátima Bosch ha estado acompañado de acusaciones de supuestos conflictos de interés. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

¿Qué pasó con Rodrigo Goytortua en Miss Universo México?

Goytortua afirma que comenzó a trabajar con Rocha en 2023, antes de la adquisición del 50 por ciento de Miss Universo. Su encargo inicial fue formar un equipo experto en marketing y desarrollar una propuesta creativa que modernizara el concurso.

Sin embargo, el exdirectivo afirma que se encontró con estructuras empresariales inconsistentes: “Ya en el transcurso de mi trabajo me fui dando cuenta de todas las irregularidades, de todas las empresas que tenía: aparentemente no tenían empleados, eran empresas de papel, con un espacio físico de oficinas vacío, fantasma; la fundación no tenía casos de éxito, no tenía nada”.

Rocha Cantú, además de su rol en Miss Universo, fue propietario del Casino Royale, atacado en 2011 en Monterrey, donde murieron 52 personas. Las secuelas de ese caso, aseguró Goytortua, acompañaban al empresario en términos de percepción pública, por lo cual le pidió ayuda para limpiar su imagen.

Raúl Rocha podría ser testigo protegido, según información de Reforma. (Foto: Cuartoscuro.com).

Según su testimonio, parte de su labor consistía en acompañar a Rocha a reuniones para grabar material que ayudara a mejorar su reputación: “La imagen pública de Raúl era algo que le pegaba muchísimo (...) Tenía que acompañarlo a reuniones, meetings para tomar video y mostrarlo como una persona honorable, empresaria, cercana al poder”.

Goytortua explicó que, en ese momento, desconocía los señalamientos que existían alrededor del empresario y que solo posteriormente entendió la dimensión del contexto.

Rocha Cantú negó relación laboral con Rodrigo Goytortua

En 2024, el Rodrigo presentó una demanda ante el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México por despido injustificado y solicitó una compensación de un millón de pesos. Según una entrevista con Proceso (2024), acordó verbalmente con Rocha no recibir sueldo durante 6 meses, mientras gestionaba el proyecto de Miss Universo, pero posteriormente recibiría un sueldo mensual de 100 mil pesos y de pronto le dejaron de contestar.

Posteriormente, Rocha Cantú envió una carta a dicha revista donde negó cualquier relación laboral con él, así como el cargo de CEO de Miss Universo México: “obedece a intereses particulares mezquinos y maliciosos del señor Rodrigo, que no tienen otra finalidad, insisto, que la de dañar mi reputación y el prestigio de la organización que represento”.

En entrevista con Gómez Leyva, Rodrigo señaló que ha sido intimidado por el empresario regiomontano.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú era cónsul honorario de Guatemala. (AP Foto/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

La investigación de la FGR contra Raúl Rocha Cantú

La FGR confirmó que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo presuntamente vinculado con delincuencia organizada dedicada a narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Documentos citados por Reforma señalan que Rocha es señalado por traficar combustible en lanchas por la frontera de Guatemala y México y acudió a las autoridades para ser testigo protegido.

La Fiscalía señaló que se están obteniendo datos fundamentales para avanzar en las pesquisas contra una persona identificada como ‘Raúl R’. Un agente federal dijo a AP que se trata de Rocha Cantú.

En paralelo, la cancillería de Guatemala le retiró el cargo de cónsul honorario a Rocha, una designación voluntaria y sin sueldo, tras conocerse la investigación en México.

Asimismo, la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que no hay indicios de financiamiento del crimen organizado en Miss Universo, aunque confirmó que las agencias de seguridad trabajaron en conjunto con la FGR en las indagatorias.

“No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes”, afirmó Omar García Harfuch, titular de SSPC, en una conferencia de prensa.

Con información de AP y EFE.