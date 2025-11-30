‘No tenemos ningún indicio’: Harfuch niega que Miss Universo esté financiado por el crimen organizado

Fatima Bosch ganó el concurso Miss Universo, el cual, según Omar García Harfuch, no estaría financiado por el crimen organizado. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, EFE).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó este domingo que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

“No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en “plena coordinación” con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación”, aseguró.

¿Por qué la FGR investiga a Raúl Rocha Cantú?

El miércoles pasado, un día antes de la renuncia del ahora exfiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA, una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

Copropietaria de Miss Universo, en problemas en Tailandia

En tanto, en la semana se dio a conocer que un tribunal de Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, en relación con un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal, confirmó el martes 25 de noviembre a EFE la corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.

Según el medio tailandés The Nation, la empresaria enfrentó un proceso judicial por supuesto fraude conjunto por un valor cercano a un millón de dólares, y estaba previsto que escuchara ese día la sentencia del caso, pero no acudió a la corte.

‘Anne’, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

La magnate de medios tailandesa de 46 años renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.