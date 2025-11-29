Harfuch se reúne con transportistas tras diálogos con Segob; acuerdan fortalecer seguridad en carreteras

Harfuch aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte. (Foto: X)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se comprometió este sábado a mejorar la seguridad en las carreteras del país tras sostener una reunión con transportistas que hace unos días realizaron un paro nacional junto con agricultores.

Harfuch indicó en un mensaje en X que tras el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció el compromiso “de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

El funcionario detalló que, en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó “reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”.

Además, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito.

Aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte “para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.

Paro de transportistas en carreteras de todo el país

El encuentro ocurrió luego de un paro nacional realizado por transportistas y agricultores en todo el país, del pasado lunes 24 al jueves 27 de noviembre, que incluyó el bloqueo de distintas vialidades y aduanas fronterizas.

Al anunciar el retiro de los bloqueos tras alcanzar un acuerdo preliminar con el gobierno, el jueves, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo que aunque no están “totalmente satisfechos” lograron que el gobierno se comprometa atender la inseguridad en las carreteras del país.

Entre sus principales demandas, los operadores de transporte exigen mejorar la seguridad en las vialidades, tras el aumento de crímenes y desapariciones de transportistas en distintos estados del país.

Mientras que los agricultores demandan precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

‘Ya vamos de salida’: Segob

El viernes, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el conflicto con transportistas que han bloqueado varias carreteras del país “ya va de salida” tras una reunión sostenida el jueves con los grupos inconformes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las reuniones incluyeron un informe sobre las fechas en que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acudirá a los estados para atender cada pliego petitorio.

Además, reiteró que los apoyos gubernamentales se entregarán “directamente a los beneficiarios”, sin intermediarios.

¿Qué acuerdos alcanzó Segob con transportistas y productores?

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que se instalaron tres mesas de trabajo para atender las problemáticas relacionadas con seguridad en carreteras, el funcionamiento de los programas agrícolas y la discusión de la nueva Ley de Aguas en el Congreso.

La reunión incluyó una presentación de los programas y acciones institucionales que el Gobierno federal aplicará en los estados para atender peticiones agrícolas y garantizar mejoras en la operación del campo, informó Segob.

La mesa instalada para el sector transportista se enfocó en el tema de seguridad en carreteras, una de las principales preocupaciones expresadas por los operadores, quienes denunciaron extorsiones y riesgos constantes en diversos tramos federales.

También se abrió un espacio para atender dudas y observaciones en torno a lanueva Ley de Aguas, cuyo análisis se trasladó a la Cámara de Diputados.