Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de noviembre: Síguela aquí en vivo

Luego de los bloqueos a registrados a nivel nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la movilización de transportistas y los acusó de formar parte de los partidos de oposición, incluso de contar con carpetas de investigación por bloqueos anterior, declaró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Insistió que mantienen el diálogo con los transportistas, quienes exigen atender la inseguridad en las carreteras y se quejan por la falta de atención para trámites básicos como expedición de placas y licencias y citas médicas, que supuestamente son usadas por las autoridades para presionarlos.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 24 de noviembre?

Durante la mañanera del 24 de noviembre, la mandataria respondió a la ‘amenaza’ del gobierno de Perú sobre irrumpir en la embajada de México en Lima para detener a la exministra Betssy Chávez, imputada de haber participado en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

“El asunto es que si se comete una irregularidad internacional sería una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”, respondió ante el cuestionamiento de los reporteros.

A la par se refirió a la polémica que envuelve a Fátima Bosch, quien recientemente ganó el concurso Miss Universo, y se dieron a conocer contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo con una empresa de Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen.

La mandataria negó que hubieran comprado el triunfo de Fátima Bosch y pidió a la gente no creer este tipo de información que surge en redes sociales.

“Es mucha desesperación, ¿no creen? Evidentemente no, es falso. No hay que hacer caso de esas cosas”, aseveró.