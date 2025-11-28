‘Ya vamos de salida’: Segob detalla avances del diálogo con transportistas para evitar bloqueos

La Secretaría de Gobernación explicó que se instalaron tres mesas de trabajo para atender las demandas de los transportistas. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró este viernes 28 de noviembre que el conflicto con transportistas que han bloqueado varias carreteras del país “ya va de salida” tras una reunión sostenida el jueves con los grupos inconformes.

De acuerdo con la dependencia, los manifestantes aceptaron levantar los bloqueos carreteros luego de que se acordó avanzar en sus principales demandas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las reuniones incluyeron un informe sobre las fechas en que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acudirá a los estados para atender cada pliego petitorio.

Además, reiteró que los apoyos gubernamentales se entregarán “directamente a los beneficiarios”, sin intermediarios.

“Ayer mismo se levantaron los bloqueos. Creo que quedaba uno en Chihuahua, pero ya estamos de salida de este conflicto”, afirmó Rodríguez.

¿Qué acuerdos alcanzó Segob con transportistas y productores?

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que se instalaron tres mesas de trabajo para atender las problemáticas relacionadas con seguridad en carreteras, el funcionamiento de los programas agrícolas y la discusión de la nueva Ley de Aguas en el Congreso.

La reunión incluyó una presentación de los programas y acciones institucionales que el Gobierno federal aplicará en los estados para atender peticiones agrícolas y garantizar mejoras en la operación del campo, informó Segob.

La mesa instalada para el sector transportista se enfocó en el tema de seguridad en carreteras, una de las principales preocupaciones expresadas por los operadores, quienes denunciaron extorsiones y riesgos constantes en diversos tramos federales.

También se abrió un espacio para atender dudas y observaciones en torno a la nueva Ley de Aguas, cuyo análisis se trasladó a la Cámara de Diputados.

¿Por qué se levantaron los bloqueos carreteros?

De acuerdo con Segob, los manifestantes acordaron levantar de inmediato los bloqueos en distintos estados para restablecer el libre tránsito de ciudadanos y permitir el paso de servicios de emergencia.

El gobierno reiteró su disposición permanente al diálogo y afirmó que el objetivo es evitar afectaciones a la población mientras se atienden las demandas sectoriales.

“Vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones”, enfatizó Rodríguez.

Rodríguez subrayó que los apoyos federales no se canalizarán a organizaciones, sino “directamente en territorio”, para garantizar transparencia y eficiencia en la entrega.

“Hay que decir dos cosas: Una, que las entregas, que los apoyos —se les dijo ahí— se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones, se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben, etcétera”, indicó la titular de Segob.