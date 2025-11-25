Gobernación ‘reclama’ por paro de transportistas y agricultores: ‘No había motivo’ para bloqueos

La Secretaría de Gobernación confirmó que los bloqueos por el paro nacional de transportistas y agricultores afectó 17 carreteras federales y otras 12 en vías estatales.

17 estados fueron los afectados por la movilización de transportistas y campesinos, quienes salieron a las calles para exigir mejor seguridad en carreteras, así como el fin a las extorsiones que viven día a día. De hecho, el tema de la violencia contra el transporte de carga también preocupa a Estados Unidos de cara a las negociaciones del T-MEC.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, condenó los hechos, ya que, según la dependencia, “no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones“.

Gobernación asegura que hay diálogo con transportistas y agricultores

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró que “el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales.”

Las autoridades aseguraron que en las últimas semanas van cerca de 200 reuniones con agricultores para avanzar en acuerdos, esto luego de los bloqueos del mes pasado y del asesinato de Bernardo Bravo, líder de limoneros en Apatzingán, Michoacán.

Además, aseguraron que desde hace meses se llevan a cabo mesas de trabajo entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) “para garantizar la seguridad e integridad de los operadores transportistas en carreteras, así como protección de sus rutas y mercancías“.

La postura de transportistas, especialmente de grupos como la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), aseguraron que no existe diálogo con las autoridades, motivo por el cuál ocurrieron los bloqueos de este lunes 24 de noviembre.

La Secretaría de Gobernación aseguró que solo se manifestó un sector transportista, además de que el resto del rubro, que está en pláticas, se deslindó del movimiento.

Finalmente, las autoridades aseguraron que la disposición al diálogo permanece, aunque la postura de los transportistas es que no se van a mover de las carreteras al menos hasta que se logre un acuerdo que de resultados con base en su pliego petitorio.