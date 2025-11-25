Ricardo Monreal insta a ‘no provocar rispideces’ y urge al diálogo con transportistas

Sobre los reclamos de los productores agrícolas en torno a la nueva Ley General de Aguas, Ricardo Monreal ofreció que “habrá cambios en el tema de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de estas concesiones." [Fotografía. Cuartoscuro]

Aunque aclaró que respeta las afirmaciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en contra de los líderes de transportistas y campesinos –que encabezaron los bloqueos– y de los partidos de oposición, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, recomendó a las autoridades federales “no provocar más rispideces ni crispar más el ánimo de nadie”.

Ante las críticas y descalificaciones de la funcionaria, quien señaló que las protestas “tienen una intención política” y que “todos los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas pertenecen al PRI, PAN y PRD”, el líder morenista en la Cámara de Diputados pidió “mejor llamar al diálogo y no cansarnos con eso”.

“No hay que provocar más rispideces, ni tampoco crispar más el ánimo de nadie. Hay que buscar soluciones, no tensar situaciones. Creo que dialogando podemos buscar soluciones, porque lo otro a nada nos conduce”, advirtió.

También alertó que “los bloqueos permanentes son caminos sin retorno y estoy seguro de que el presidente de este grupo, o quien esté al frente como líder, sabe perfectamente que lo mejor es el diálogo”.

“Como sea, hay que atender sus demandas”, remarcó.

Sobre los reclamos de los productores agrícolas en torno a la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la vigente Ley de Aguas Nacionales, el diputado ofreció que “habrá cambios en el tema de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de estas concesiones. Y yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón”.

“Sostuvo que “el dictamen y la probable aprobación no serán la misma que la iniciativa. Nada de que no se modifica una sola coma, (se va a cambiar) y va a ser para beneficio de los usuarios del agua”.

Y agregó que en “los usuarios de pozos, de concesiones de distinta naturaleza que aprovechan el agua de la nación, va a haber forma de que logremos atender sus reclamos”.