Arabia Saudita, reino petrolero, ve ‘boquetes’ en su economía por cierre del Estrecho de Ormuz

La mayor economía de Medio Oriente enfrenta severas presioines debido a la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

El déficit fiscal de Arabia Saudí se amplió en el primer trimestre hasta alcanzar el nivel más alto desde 2018, debido a que el cierre del estrecho de Ormuz obligó al país a reducir las exportaciones de petróleo y el gasto en proyectos para diversificar la economía siguió aumentando.

Según el Ministerio de Finanzas, el reino registró un déficit presupuestario de 33 mil 500 millones de dólares.

Esta cifra contrasta con el déficit registrado en los últimos tres meses de 2025 y representa más del doble de la cifra del año anterior.

Los ingresos petroleros disminuyeron alrededor de un 3 por ciento interanual en el primer trimestre, mientras que los gastos aumentaron aproximadamente un 20 por ciento, hasta alcanzar el equivalente a 103 mil millones de dólares.

Arabia Saudita enfrenta presiones económicas ante el conflicto en Medio Oriente

Estas cifras son una nueva señal de algunas de las presiones a las que se enfrenta la mayor economía de Oriente Medio a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva tres meses y se encuentra en un frágil alto el fuego.

El producto interior bruto creció un 2.8 por ciento interanual en el primer trimestre, el ritmo más lento desde mediados de 2024. El estrecho sigue cerrado a casi todo el tráfico comercial.

Aun así, Arabia Saudí ha conseguido desviar la mayor parte de sus exportaciones de petróleo al puerto de Yanbu, en el Mar Rojo.

¿Cómo van los precios del petróleo?

Si los precios se mantienen elevados —el Brent ha subido más del 80 por ciento este año, hasta situarse en torno a los 111 dólares por barril— y se mantienen los niveles de exportación, el gobierno incluso podría registrar un déficit menor para todo el año del que se preveía antes de la guerra, según algunos economistas.

Según estimaciones de Goldman Sachs Group Ltd., Arabia Saudí está obteniendo hoy aproximadamente un 10 por ciento más de ingresos petroleros que antes del conflicto gracias a los precios más altos y a la posibilidad de evitar el estrecho de Ormuz para la mayor parte de sus exportaciones.

Arabia Saudí acumula déficits presupuestarios desde finales de 2022, lo que la ha llevado a aumentar sus préstamos en los mercados internacionales de bonos y a utilizar también medios alternativos de financiación, incluidos los mercados privados.

El Centro Nacional de Gestión de la Deuda del reino anunció el martes la finalización de su plan de endeudamiento para 2026, tras haber asegurado aproximadamente el 90 por ciento de sus necesidades antes del conflicto.

“Si la coordinación en curso con el Ministerio de Finanzas revela la necesidad de financiación adicional, la NDMC tiene la intención de aprovechar los canales privados y los mercados locales como principales fuentes de financiación”, indicó en un comunicado.

JPMorgan Chase & Co. anunció en abril que planea incorporar bonos saudíes en moneda local a su índice de referencia de mercados emergentes, ampliamente seguido, a principios de 2027.

Esta inclusión en la bolsa mejorará la liquidez de los títulos públicos y atraerá más inversión extranjera pasiva de cartera.