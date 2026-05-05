EU e Irán no rompen alto al fuego y peso se aprecia con fuerza: Así está el tipo de cambio HOY 5 de mayo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 5 de mayo.

El peso mexicano se aprecia con fuerza ante el dólar este martes 5 de mayo, en medio de una desescalada en las tensiones geopolíticas después de que EU e Irán sostuvieron el alto al fuego a pesar del intercambio de fuego en el Golfo Pérsico.

Durante el lunes 4 de mayo, Fuerzas Armadas de EU repelieron ataques de drones, misiles y pequeñas barcos de Irán mientras facilitaba el paso de los dos buques mercantes por el Estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un buque de la Armada estadounidense, un reporte que fue negado por el Gobierno de Donald Trump.

¿Cómo está la cotización del peso ante el dólar?

El peso mexicano se aprecia 0.70 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 12 centavos menos con respecto al cierre del lunes 4 de mayo.

“Para el resto de la jornada, es probable que veamos un leve sesgo de debilidad en el peso mexicano, si los datos de empleo en Estados Unidos resultan más sólidos de lo previsto, lo que impulsaría nuevamente al dólar.”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17,82 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.85 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.42 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.23 por ciento.

Al igual que el peso mexicano, entre las monedas más apreciadas ante el dólar están el rand sudafricano con 0.97 por ciento; el florín húngaro con 0.86 por ciento; el shekel israelí con 0.74 por ciento; el real brasileño con 0.66 por ciento, y el peso chileno con 0.62 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg