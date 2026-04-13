Dólar cae luego de que Trump dijera que Irán quiere un acuerdo por bloqueo en estrecho de Ormuz

El dólar se debilitó después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán lo busca un acuerdo. Estas declaraciones se producen tras la orden de Trump, emitida el fin de semana, de bloquear el estrecho de Ormuz, luego del estancamiento en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó un alza en los precios del petróleo.

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.2 por ciento, cerrando la jornada en su nivel más bajo en más de un mes. Anteriormente, el indicador había subido hasta un 0.5 por ciento. El yen japonés fue la única divisa del Grupo de los 10 que registró un descenso frente al dólar.

“Creo que ya hemos establecido los límites superior e inferior para el dólar y las monedas del G-10”, afirmó Paresh Upadhyaya, estratega de Pioneer Investments. “Pienso que nos mantendremos en este rango mientras persista la incertidumbre”.

Win Thin, economista jefe del Bank of Nassau 1982, afirmó que, si bien cree que ambas partes desean “detener el conflicto, dudo mucho que Irán cumpla con las exigencias estadounidenses tal como están planteadas actualmente”.

Los envíos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz siguen siendo un tema central, ya que la falta de un acuerdo amenaza con agravar la crisis energética mundial. Los precios del petróleo rondan los 100 dólares por barril.

«Si bien un bloqueo naval estadounidense impulsará al alza el precio del petróleo, esto representa un mejor resultado para la economía global que un nuevo ataque a la infraestructura energética de la región», afirmaron los estrategas de ING Bank, entre ellos Chris Turner y Frantisek Taborsky. «Dudamos que el dólar necesite apreciarse mucho más».

“Si bien la búsqueda de liquidez y su ventaja en términos de intercambio han impulsado la demanda de refugio seguro para el dólar desde que comenzó la guerra con Irán, el lastre del impulso negativo del petróleo pronto comenzará a reafirmarse y a erosionar aún más el repunte del dólar”, destacó Tatiana Darie, estratega macroeconómica de Markets Live.

Durante la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, los operadores especulativos de divisas se han inclinado por posiciones largas en dólares. En la semana del 7 de abril, justo antes de que la alianza entre Estados Unidos e Israel e Irán anunciaran un alto el fuego, estos operadores incrementaron sus apuestas alcistas sobre el dólar, registrando el mayor optimismo respecto al billete verde en 14 meses, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

“El posicionamiento en dólares no es tan corto ni está tan saturado como al comienzo del conflicto”, dijo Jayati Bharadwaj, jefa de estrategia de divisas en TD Securities.

Según una encuesta realizada por Bank of America a gestores de fondos entre el 3 y el 9 de abril, los inversores han cerrado sus posiciones cortas en el dólar, pero se muestran reacios a adoptar posiciones largas, ya que el apoyo derivado de la guerra con Irán será temporal y se espera que la Reserva Federal evite subidas de los tipos de interés.

“Si bien la volatilidad general del tipo de cambio ha sido moderada, no debemos dar por sentado que esta tendencia continuará, y cuanto más se prolongue la escasez de suministro energético, mayor será el impacto económico”, escribieron los analistas de MUFG, Derek Halpenny, Lee Hardman y Abdul-Ahad Lockhart, en una nota. “Una nueva apreciación del dólar estadounidense sigue siendo un riesgo esta semana si las condiciones empeoran aún más”.