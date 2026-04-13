EU bloquea Estrecho de Ormuz EN VIVO: Sigue las medidas de Trump minuto a minuto

Donald Trump justificó que destructores de EU bloqueen el Estrecho de Ormuz porque, aseguró, la medida quitará recursos a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El cierre al cierre del Estrecho de Ormuz ordenado por Donald Trump comienza este lunes 13 de abril, en un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana en Pakistán.

De acuerdo con Trump, el cierre en el Estrecho de Ormuz controlado por Irán busca cortar los beneficios económicos que obtiene la Guardia Revolucionaria de ese país que, según reportes, cobran hasta 2 millones de dólares por permitir el paso.

El bloqueo de destructores de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz comenzará a las 8:00 horas de 13 de abril. El Financiero te trae las noticias más recientes sobre el bloqueo.

¿A qué barcos afectará el bloqueo de EU en el Estrecho de Ormuz?

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) explicó que el cierre del Estrecho de Ormuz aplicará ‘parejo’, es decir, a los buques de todas las naciones, incluso de aquellas que son aliadas de los estadounidenses.

EU bloqueará todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán. Las fuerzas del Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que “transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

Donald Trump remarcó que ningún país podrá eludir dicho veto. “No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a los países que le gustan y no a los que no... Será o todo o nada. Estamos imponiendo un bloqueo total”, dijo el fin de semana en entrevista con el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox.

En su red social, Trump apuntó que “en algún momento, se llegará a una situación en la que TODOS PODRÁN ENTRAR y TODOS PODRÁN SALIR, pero Irán no ha permitido que eso ocurra al limitarse a decir: ‘Podría haber una mina por ahí en algún lugar’, que nadie conoce salvo ellos”. Para Trump, esto es “UNA EXTORSIÓN MUNDIAL”.

Irán ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra con Estados Unidos e Israel, gran parte de ellos probablemente mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

¿Qué es un bloque naval como el que hará EU en el Estrecho de Ormuz?

Según el Manual del Comandante sobre el derecho de las operaciones navales de la Armada estadounidense, “el bloqueo es una operación bélica destinada a impedir que buques y/o aeronaves entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicas que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupadas por él o se encuentren bajo su control”.

“El derecho de bloqueo busca impedir por completo el paso de buques y aeronaves, sin importar su carga, a través de un cordón previamente establecido y anunciado que separa al enemigo de las aguas o el espacio aéreo internacionales”, detalla.

Ese mismo manual estipula que “un bloqueo debe aplicarse de manera imparcial”: “La discriminación por parte de quien impone el bloqueo, ya sea a favor o en contra de buques y aeronaves de determinados Estados, incluidos los de su propio país o los de un Estado aliado, lo invalida jurídicamente”.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el Estrecho de Ormuz desde el alto el fuego acordado con Irán, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales habían cruzado, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

¿Bloqueo de EU al Estrecho de Ormuz es ilegal?

El Manual de San Remo, una iniciativa que compendia el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, estipula que:

Un bloqueo debe declararse y notificarse a todos los beligerantes y Estados neutrales.

No debe impedir el acceso a los puertos y las costas de los países neutrales.

No puede impedir entre otros el paso de suministros médicos para la población civil y militares heridos o enfermos.

Advierte también que podrán ser capturadas las naves mercantes cuando se tengan motivos razonables para creer que violan el bloqueo, y aquellas que, tras previa intimidación, “ofrezcan manifiestamente resistencia a su captura podrán ser atacadas”.

Con información de AP, Bloomberg y EFE