Fracasa negociación entre EU e Irán: Trump ordena nuevo bloqueo ‘estratégico’ en el Estrecho de Ormuz

Donald Trump anunció que no dejarán cruzar el estrecho de Ormuz a embarcaciones que paguen peaje a Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos iniciará un bloqueo naval total del estratégico Estrecho de Ormuz y amenazó con represalias en caso de resistencia iraní, escalando una confrontación que ya ha llevado la vía marítima a un casi estancamiento y ha interrumpido el suministro energético global.

El anuncio del presidente se produjo horas después de que Estados Unidos e Irán no lograran alcanzar un acuerdo en conversaciones directas en Pakistán, frustrando las esperanzas de transformar un frágil alto el fuego en el fin duradero de una guerra que ha cobrado miles de vidas.

Las negociaciones colapsaron debido a diferencias sobre el tema nuclear, dijo Trump en una publicación en Truth Social el domingo.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier embarcación que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, señaló. “¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra embarcaciones pacíficas será HECHO PEDAZOS!”

El fracaso para alcanzar un acuerdo, junto con las amenazas de Trump, deja en el aire el alto el fuego logrado la semana pasada. Trump indicó que Estados Unidos interceptará cualquier embarcación que haya pagado peaje a Irán para transitar por Ormuz y que despejará minas en el estrecho, por donde antes de la guerra fluía cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Añadió, sin dar más detalles, que otros países participarán en el bloqueo. Una medida de este tipo probablemente tendrá un mayor impacto en Irán, que ha representado una parte importante de las exportaciones de petróleo a través de esta vía desde el inicio del conflicto.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en las conversaciones de paz en Pakistán, señaló el domingo antes de regresar a su país que Irán se negó a comprometerse a no desarrollar un arma nuclear.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor”, dijo Vance. “Veremos si los iraníes la aceptan”.

La falta de acuerdo es “una mala noticia mucho mayor para Irán que para Estados Unidos”, añadió. “Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué estamos dispuestos a ceder y en qué no”.

“Y lo hemos hecho tan claro como ha sido posible, y ellos han decidido no aceptar nuestros términos”, afirmó.

Ambas partes lograron entendimientos en varios temas, pero persistieron desacuerdos “en dos o tres puntos clave”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei.

“Era natural no esperar alcanzar un acuerdo en una sola sesión desde el inicio”, declaró en la televisión estatal tras las conversaciones. “La diplomacia nunca termina” y añadió que Irán “seguirá defendiendo sus intereses nacionales bajo cualquier circunstancia”.

“Así que ahí lo tienen, la reunión fue bien, la mayoría de los puntos se acordaron, pero el único punto que realmente importaba, el NUCLEAR, no”, escribió Trump en redes sociales. “Además, y en el momento adecuado, estamos completamente ‘LISTOS Y ARMADOS’, y nuestro Ejército terminará con lo poco que queda de Irán”.

La falta de acuerdo probablemente sacudirá a los mercados y aumentará la demanda de activos refugio el lunes, señalaron analistas.

“La esperanza había ido creciendo con cautela la semana pasada, pero esto podría hacernos retroceder a los niveles previos al anuncio del alto el fuego”, dijo Nick Twidale, analista jefe de mercados en AT Global Markets en Sídney. “Esperaría ver al petróleo abrir al alza junto con el dólar”.

Pakistán instó a ambas partes a mantener el alto el fuego y señaló que continuará facilitando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos días.

En una primera reacción de un funcionario israelí, el ministro del gabinete de seguridad Zeev Elkin dijo a la radio del Ejército que el periodo de alto el fuego de dos semanas aún no ha terminado y que “es posible que haya intentos de generar más conversaciones”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron durante el fin de semana sus ataques contra Hezbolá en Líbano, donde libra una guerra paralela contra el grupo militante aliado de Irán. Más de 200 ataques fueron llevados a cabo para golpear infraestructura de Hezbolá y brindar apoyo aéreo a tropas terrestres israelíes en el sur del Líbano, informó el sábado el ejército israelí.