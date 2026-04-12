¿EU ‘se quedó sin parque’? Así son los misiles JASSM-ER, que Trump ‘agotó’ en la guerra vs. Irán

El costo de la guerra con Irán: EU consume el arsenal de sus 'mejores misiles' en semanas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de dos semanas en la guerra en Medio Oriente, trato que puede romperse en cualquier momento; sin embargo, parece que el Ejército de Donald Trump se ‘quedó sin parque’ luego de ‘vaciar’ su stock de misiles JASSM-ER.

Desde las primeras semanas de la guerra en Medio Oriente, el Ejército de Estados Unidos trasladó misiles y armamento hacia las bases del Comando Central o a Fairford, en Reino Unido, en el marco de la campaña militar contra Irán, según una fuente citada por Bloomberg.

Como parte del armamento trasladado y utilizado en la guerra contra Irán están los misiles JASSM-ER.

EU se queda con menos de un tercio de sus reservas de misiles

Antes de la guerra contra Irán, el inventario de misiles JASSM-ER rondaba las 2 mil 300 unidades; no obstante, Estados Unidos ya solo contaría con unos 425.

Durante las primeras cuatro semanas del conflicto, Estados Unidos utilizó más de mil unidades JASSM-ER. Además, el Ejército empleó 47 unidades en una operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los misiles JASSM-ER son la munición más importante del Ejército estadounidense por sus especificaciones, que lo convierten en un arma con alta capacidad de daño y menor riesgo de bajas.

¿Cómo son los misiles JASSM-ER?

Se trata de un tipo misil aire-tierra de alcance extendido, porque puede volar unos mil kilómetros y tiene la capacidad de evadir los sistemas de defensa aérea enemigos.

Además, esta arma tiene la capacidad de perforar el suelo para alcanzar objetivos bajo tierra, como las instalaciones nucleares iraníes que Estados Unidos bombardeó en junio de 2025, ante la supuesta amenaza de desarrollo de una bomba nuclear.

Junto a su hermano menor, el JASSM, cerca de dos tercios del arsenal estadounidense se destinaron al conflicto con Irán.

Con la capacidad disponible, Estados Unidos apenas podría equipar a unos 17 bombarderos B-1B en una sola misión. Además, cerca de 75 misiles no están en condiciones de uso debido a daños o fallas técnicas, según reporta Bloomberg.

Aunque estos misiles no son el único recurso militar que EU ‘quemó’ desde el primer bombardeo contra Irán, su sustitución puede tomar varios años.

Otra de las municiones que utilizó Trump en su ofensiva contra Irán son los misiles Tomahawk, con un inventario cercano a las 4 mil unidades; se trata de un arma con alcance máximo de mil 600 kilómetros y capacidad para portar distintos tipos de explosivos, incluso cabezas nucleares.

¿Por qué son importantes los misiles JASSM-ER para EU en la guerra contra Irán?

Estados Unidos presumió ataques contra las defensas aéreas de Irán, en muchos casos con uso de misiles de largo alcance JASSM-ER, lo que a corto plazo reduce el riesgo para el personal militar en Medio Oriente, pero también implica una desventaja al reducir sus reservas frente a adversarios de mayor capacidad, como China.

Una menor capacidad de defensa iraní permite el uso de armamento más económico para ataques; sin embargo, Estados Unidos también registra pérdidas en su ofensiva, como el derribo de un caza F-15E por fuerzas de Teherán, un avión A-10 y daños a helicópteros que participaron en labores de rescate.

En este escenario, y en caso de que continúe la guerra en Medio Oriente, Washington quedaría en desventaja armamentística frente a naciones con poder similar.

Para 2026, se prevé que la empresa Lockheed Martin produzca 396 misiles de la versión de mayor alcance, aunque la capacidad podría aumentar hasta 860 unidades si ajusta por completo su línea de producción.

Con información de Bloomberg.