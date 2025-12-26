¿China ‘desatará’ la guerra? Anuncia sanciones a 20 empresas de Defensa de EU por venta de armas a Taiwán

Las sanciones incluyen, entre otras disposiciones, la prohibición de realizar nuevas inversiones en China.

China anunció este viernes sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con el sector de Defensa y contra diez de sus altos directivos por “participar en el suministro de armas a Taiwán durante los últimos años”.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó sanciones vigentes a partir de hoy mismo contra empresas del país norteamericano como Boeing, Northrop Grumman Systems, L3Harris o VSE.

La Cancillería advirtió en otro texto de que “la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no se debe cruzar” en las relaciones entre Pekín y Washington.

Según el anuncio, las medidas se adoptan con base en la Ley de Sanciones Extranjeras de China y afectan tanto a compañías consideradas implicadas en ventas de armamento o servicios militares a Taiwán como a directivos a los que Pekín atribuye responsabilidad directa en esas operaciones.

¿Qué implican las sanciones de China?

Las sanciones incluyen, entre otras disposiciones, la prohibición de realizar nuevas inversiones en China, restricciones a la cooperación con entidades chinas y la congelación de activos que pudieran encontrarse bajo jurisdicción del país asiático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no detalló el alcance económico concreto de las medidas ni el volumen de operaciones de las empresas afectadas en el mercado chino, pero subrayó que “cualquier entidad o individuo que participe en la venta de armas a Taiwán deberá pagar el precio de sus errores”.

El comunicado insiste en que China “seguirá adoptando medidas firmes y contundentes” para “proteger su soberanía, su seguridad y su integridad territorial”.

La Cancillería acusó a Washington de “enviar señales erróneas” a las fuerzas favorables a la independencia de la isla e instó además a Estados Unidos a “poner fin de inmediato” a “sus peligrosas acciones”.

Aumenta tensión entre China y EU por Taiwán

El anuncio de sanciones se produce en un contexto de creciente tensión entre ambas potencias por Taiwán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara recientemente la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2026, que contempla alrededor de mil millones de dólares destinados a iniciativas de cooperación en seguridad con la isla y refuerza el marco legal para futuras ventas de armamento a Taipéi.

Las contramedidas chinas llegan además en un momento de incertidumbre en torno a la última notificación estadounidense de posibles ventas de armamento a Taiwán, por un valor aproximado de 11 mil 100 millones de dólares, que incluye sistemas de artillería, misiles y equipos de apoyo.

Aunque Washington ya completó el trámite de notificación al Congreso, la operación aún requiere pasos administrativos posteriores y su ejecución depende, del lado taiwanés, de la aprobación de un presupuesto especial de Defensa que permanece bloqueado en el Parlamento de la isla, donde la oposición controla la mayoría.

China considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es su principal proveedor de armas y mantiene una política de ambigüedad estratégica sobre una eventual intervención en caso de conflicto.