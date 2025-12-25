China acusa a EU de sembrar discordia con India y perpetuar su propia ‘hegemonía militar’

Desde 2024, China e India resolvieron su conflicto fronterizo y reactivaron los vuelos directos entre ambos países. (Fotoarte El Financiero)

China acusó a Estados Unidos de intentar dañar sus relaciones con India y calificó de “irresponsable” su postura.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que un informe reciente del Pentágono “distorsiona la política de defensa de China, siembra discordia entre China y otros países y busca justificar la continuidad de la hegemonía militar estadounidense”. Lo dijo durante su conferencia de prensa habitual el jueves en Beijing.

Lin hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre dicho informe, que indicaba que China podría aprovechar la distensión con India para obstaculizar la mejora de las relaciones entre Washington y Nueva Delhi.

China deseaba desarrollar relaciones con India “por la vía de un desarrollo sólido y constante”, afirmó Lin, añadiendo que la situación en su frontera “es, en general, estable”.

China e India han tomado medidas para estabilizar sus relaciones desde el año pasado. Ambas naciones resolvieron su conflicto fronterizo, y en agosto, el primer ministro Narendra Modi realizó su primer viaje a China en siete años.

En octubre, se reanudaron los vuelos directos entre ambos países después de más de cinco años. La mejora en la relación se produjo en un momento en que ambos países se vieron afectados por la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Pekín había criticado anteriormente el informe del Pentágono, que también señalaba que China está en medio de una “expansión militar histórica” que ha hecho que el territorio estadounidense sea “cada vez más vulnerable”.

China se consolida en Latinoamérica entre fricciones con EU

China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos, como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

Ese puerto, inaugurado el año pasado para conectar directamente Sudamérica y China, se une a otras iniciativas como fábricas de vehículos en México y Brasil, minas de cobre o hierro en Chile, proyectos ferroviarios en Argentina o las explotaciones de litio en el ‘triángulo’ formado por esos dos países y Bolivia.

Según el Ministerio chino de Comercio, la inversión directa del país asiático en Latinoamérica alcanzó en 2024 los 14.710 millones de dólares. Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestran que, entre 2010 y 2019, esta llegada de capital fue casi siete veces superior a la de la década anterior, aunque desde la pandemia el ritmo se ha ralentizado.

Ya en 2011, Jin Liqun, entonces presidente de China Investment Corp (CIC, fondo soberano con unos 1,57 billones de yuanes en activo y el encargo de invertir en mercados extranjeros) mostró su “optimismo” por el crecimiento en América Latina y avanzó que “incrementarán” su inversión en la región, apuntando específicamente a las oportunidades en países como Brasil, Chile o Colombia.

Sin embargo, lo que en un principio fue una búsqueda de nuevos mercados e inversiones fructíferas ahora es visto por Washington como una “amenaza estratégica”, según William Jackson, economista jefe para mercados emergentes de la consultora británica Capital Economics.

En un informe publicado este año, el analista opina que la región podría convertirse en el escenario para una reedición, esta vez con China como protagonista, de la ‘doctrina Monroe’, mediante la cual Estados Unidos buscó reducir la influencia europea en el continente americano en el siglo XIX.

Con información de Bloomberg y EFE.