Aranceles de México ‘hacen daño’ a Brasil: Exportaciones sufrirían ‘golpe’ por 600 millones de dólares

La reforma a los aranceles de importación en México, aprobada a inicios de este mes, podría impactar a las exportaciones brasileñas en alrededor de 600 millones de dólares, mencionó el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, sin precisar en qué plazo se reflejaría ese efecto.

El funcionario del Gobierno de Lula da Silva comentó que Brasil está trabajando por aumentar la cooperación con socios estratégicos, y espera que para julio haya avances en negociaciones con México, así como India para aumentar las líneas arancelearias preferenciales.

Aunque hay optimismo del lado de Brasil, Alckmin admitió el daño económico en caso de que continúen los aranceles que México impuso a distintos países, incluídos China y Corea.

Otro dato importante, es que los acuerdos con México ACE 53 y ACE 55 no se verán afectados por las nuevas leyes, señaló Alckmin a reporteros en Brasilia.

“Todos los acuerdos automotrices están fuera de la mesa, no se vieron afectados”, afirmó Alckmin.

Brasil, ‘esperanzado’ a acuerdo entre la UE y Mercosur

Los presidentes de los países del Mercosur reafirmaron su apuesta en el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) tras haber amenazado con abandonarlo en caso de que no fuese aprobado este sábado como estaba previsto, en medio de una cumbre en la que afloraron sus discrepancias internas.

Las diferencias quedaron claras cuando se pronunciaron sobre la crisis en Venezuela, con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertando sobre la “catástrofe humanitaria” que resultaría de una posible intervención armada, y el de Argentina, Javier Milei, pidiendo al Mercosur secundar la presión militar de Estados Unidos.

La división entre los miembros del bloque también quedó clara ante la insistencia de Argentina y Uruguay para que el Mercosur flexibilice sus reglas y permita a cada miembro negociar individualmente acuerdos comerciales con terceros, como ya lo hizo Montevideo al adherir al bloque transpacífico CPTPP.

Los mandatarios, sin embargo, coincidieron en que esperarán a que la Unión Europea supere sus divergencias internas para poder firmar, posiblemente el 12 de enero en Paraguay, el acuerdo comercial que sería suscrito este sábado en la cumbre de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay también coincidieron en que, mientras esperan que la Unión Europea se defina, avanzarán en sus negociaciones con socios que también buscan acuerdos con el Mercosur, entre los que citaron Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Indonesia y Malasia.

Al final de la cumbre divulgaron un comunicado en el que anunciaron el lanzamiento de negociaciones para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

Lula afirmó que varios países están “ávidos” por firmar acuerdos con el Mercosur y que espera que algunos sean suscritos en los próximos meses.

Con información de Bloomberg y EFE.