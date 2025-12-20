Trump endurece presión contra Maduro: ‘Frena’ otro buque petrolero sancionado frente a Venezuela

Imagen ilustrativa. Estados Unidos interceptó un buque petrolero sancionado en aguas internacionales frete a las costas de Venezuela. (EFE)

Estados Unidos interceptó otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según informaron medios estadounidenses.

El Gobierno del presidente Donald Trump incautó la semana pasada un buque que salió del país sudamericano y confiscó el crudo que transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, señaló que no existen más detalles sobre la embarcación ni sobre el punto exacto en el que la Guardia Costera realiza la intercepción.

El Ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que trasladan a personal de la Guardia Costera hacia el buque y que supervisan la operación, de acuerdo con la cadena NBC News.

¿Cuál es la justificación de Trump para incautar petroleros sancionados?

El mandatario intensificó en las últimas semanas la presión sobre Venezuela y recientemente ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo, no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Buque intentaría ‘romper’ bloqueo de EU

Recientemente, se informó que el tanquero Hyperion, sancionado por Estados Unidos por trasportar petróleo ruso, sería el primero intentar romper el bloque impuesto contra Venezuela.

De acuerdo con los movimientos de rastreo del buque, llegó a Amuay, donde se localiza el mayor complejo de refinería de Venezuela.

Washington sancionó a la embarcación en enero, cuando lo consideró como parte de una flota de buques fantasma, que utilizan para apuntalar el sector energético ruso mediante el traslado de crudo y productos petroleros.

Hasta ahora se desconoce si el buque Hyperion sería la embarcación que fue abordada por fuerzas estadounidenses, ya que no se conocía su plan de ruta luego de descargar en el puerto.

Trump no descarta guerra con Venezuela en medio de escalada

El viernes 19, el presidente Donald Trump dijo que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, en medio de la escalada en el mar Caribe.

Afirmó que Nicolás Madura “sabe exactamente” y “mejor que nadie” lo que quiere, aunque se negó a confirmar que su objetivo sea derrocar al chavista y conseguir una transición del poder en Venezuela.