Sin prisa: Consejo de Seguridad de la ONU abordará la próxima semana situación en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

El martes, Trump anunció el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Reunión urgente de la ONU será el próximo martes

Laura Miklic, portavoz de la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, afirmó que está previsto “convocar una reunión sobre Venezuela el martes” por la tarde.

Miklic señaló que la convocatoria, a petición de Venezuela, se realiza en el marco de las funciones de la presidencia rotatoria, que Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre.

La solicitud de Venezuela de celebrar una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad llega en un contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses, que afectan directamente al transporte y comercio de petróleo del país sudamericano.

La reunión permitirá a los miembros del órgano analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas.

Eslovenia, como presidencia rotatoria, tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo.