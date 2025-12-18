Claudia Sheinbaum llama a evitar ‘derramamiento de sangre’ en Venezuela

Claudia Sheinbaum declaró que más allá de las opiniones sobre la presidencia de Maduro, Washington debe priorizar el diálogo y la paz, y la no intervención. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del régimen chavista de Nicolás Maduro, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir su papel para evitar un “derramamiento de sangre” y se ofreció para que México sea mediador entre Estados Unidos y Venezuela, si así lo consideran las partes.

“Sí, nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. Las partes tendrían que proponernos y si no, pues buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, dijo.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo “total y completo” de los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y acusó al régimen de Maduro de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras, y de “terrorismo, narcotráfico y trata de personas”.

Ante ello, Sheinbaum declaró que más allá de las opiniones sobre la presidencia de Maduro, Washington debe priorizar el diálogo y la paz, y la no intervención.

“Por la declaración de ayer (martes) del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, ni injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

“Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”, dijo.

E insistió: “Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser: no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”.

Además hizo un llamado a que Naciones Unidas “asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos, esa es nuestra posición”.

La mandataria advirtió que el bloqueo, como el planteado por la Casa Blanca, no es contra el gobierno, sino contra el pueblo de Venezuela. “Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba. Más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no, un bloqueo daña al pueblo”.

Por esa razón, urgió: “El mundo entero debe velar por que no haya una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia”.

Ante el anuncio de Trump, el gobierno de Venezuela dio a conocer que denunciaría ante la ONU “esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela” y acusó a Trump de pretender “imponer de manera absolutamente irracional un bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”.