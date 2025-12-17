¿Quién es Tucker Carlson, el periodista que asegura hostilidad entre EU y Venezuela incrementará?

Ayer, Donald Trump afirmó que Venezuela se encuentra “rodeada” por fuerzas navales estadounidenses y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar el petróleo para financiar actividades ilícitas. [Fotografía. Bloomberg]

¿Estados Unidos declarará la guerra contra Venezuela? Previo a que Donald Trump difunda un mensaje a nivel nacional, la noche de este 17 de diciembre, comenzaron a circular en redes sociales declaraciones de Tucker Carlson, quien afirmó que el mandatario estadounidense anunciaría medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los comentarios del periodista conservador, considerado ‘cercano’ a Donald Trump, fueron retomados por medios internacionales en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con Tucker Carlson, un legislador del Congreso de Estados Unidos le transmitió información sobre un anuncio presidencial inminente relacionado con Venezuela. Según su versión, esa advertencia incluía la posibilidad de una escalada de gran alcance.

“Lo que sé hasta ahora es que miembros del Congreso fueron informados ayer de que se acerca una guerra y que se anunciará en el mensaje a la nación esta noche a las 9:00”.

El propio Tucker Carlson delimitó el alcance de sus declaraciones al subrayar que no contaba con confirmación oficial. “Quién sabe si eso realmente ocurrirá, no lo sé. Nunca quiero exagerar lo que sé, que es bastante limitado”, señaló.

El comentarista también expuso su postura frente a un posible escenario de confrontación. Al manifestar su rechazo a una escalada militar, advirtió que esa posición podía derivar en señalamientos políticos en su contra. “Mi oposición a esto, estoy seguro, provocará que digan que soy comunista, cosa que no soy”, afirmó.

¿Quién es el periodista conservador Tucker Carlson?

Tucker Swanson McNear Carlson es un comentarista político conservador de Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, trabajó en cadenas como CNN, MSNBC y PBS, antes de consolidarse en Fox News con el programa Tucker Carlson Tonight, espacio que condujo durante varios años y que lo posicionó como una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense.

Además de su labor televisiva, Tucker Carlson fue cofundador del medio digital The Daily Caller, portal que se convirtió en una referencia dentro del ecosistema mediático conservador en Estados Unidos. Desde ahí, consolidó un perfil crítico frente a la política exterior estadounidense, las intervenciones militares y el papel de las élites políticas en Washington.

Tras su salida de Fox News en 2023, Tucker Carlson mantuvo actividad pública mediante la producción de contenidos de forma independiente en plataformas digitales y redes sociales.

En esta etapa, continuó abordando temas de política internacional, seguridad y poder, con énfasis en la actuación del gobierno de Estados Unidos en conflictos externos, lo que le permitió conservar influencia y audiencia dentro del debate político nacional e internacional.

Donald Trump ordena ‘bloqueo total’ de los buques petroleros en Venezuela

El martes 16 de diciembre, Donald Trump escaló el conflicto contra Venezuela al ordenar el “bloqueo total y completo” de los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano.

El mandatario estadounidense vinculó la medida con un operativo militar de Estados Unidos en el Caribe, orientado —según su gobierno— al combate contra el narcotráfico.

En ese anuncio, Donald Trump afirmó que Venezuela se encuentra “rodeada” por fuerzas navales estadounidenses y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar el petróleo para financiar actividades ilícitas.

El operativo ya derivó en la incautación de un petrolero con crudo venezolano, lo que marcó una escalada concreta en la presión de Washington sobre Caracas.

En este contexto, las declaraciones de Tucker Carlson pueden anticipar el tono de las decisiones que adopte el presidente Donald Trump en su política contra Venezuela.

Con información de EFE