Trump presenta HOY su agenda 2026... mientras incrementa el ‘rechazo’ a aranceles y política migratoria

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington. (AP foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump adelantará su agenda para el próximo año y más allá en un discurso en vivo desde la Casa Blanca la noche de este miércoles 17 de diciembre, en momentos en que su popularidad ha ido disminuyendo.

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre lo que el presidente republicano pretende enfatizar en el discurso. Las encuestas muestran que la mayoría de los adultos están frustrados con su manejo de la economía, ya que la inflación aumentó después de que sus aranceles elevaran los precios y la contratación se desacelerara.

Las deportaciones masivas de migrantes también han resultado impopulares, incluso cuando se le ve favorablemente por detener los cruces a lo largo de la frontera con México.

El público generalmente ha estado indiferente ante sus recortes de impuestos sobre la renta y sus esfuerzos por todo el mundo para poner fin a conflictos, atacar barcos sospechosos de tráfico de drogas cerca de Venezuela y atraer dólares de inversión a Estados Unidos.

¿Qué desafíos enfrentará Trump en 2026?

En 2026, Trump y su partido enfrentarán una especie de referéndum sobre su liderazgo en las elecciones de mitad de período que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

Trump ha dicho que cree que más estadounidenses lo apoyarían si simplemente lo escucharan describir su historial.

Funcionarios de la administración dicen que los compromisos de inversión para nuevas fábricas revertirán el reciente declive en los empleos de manufactura y que la actividad del consumidor mejorará dramáticamente a medida que las personas reciban mayores reembolsos de impuestos el próximo año.

“¡Ha sido un gran año para nuestro país, y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!” afirmó Trump en una publicación en redes sociales el martes anunciando el discurso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump discutirá sus logros de este año y sus planes para el resto de su segundo mandato.

Trump ha estado omnipresente en las redes sociales y la televisión este año con sus conferencias de prensa improvisadas y discursos. Pero los discursos a la nación a menudo pueden ser asuntos relativamente sobrios, como lo fue el discurso de Trump en junio describiendo el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán.

El presidente ha evitado la disciplina en el mensaje que es común entre la mayoría de los políticos, una autenticidad que atrae a algunos votantes y repele a otros.

En un discurso en Pensilvania la semana pasada, dijo que sus aranceles podrían significar que los niños estadounidenses deberían tener menos muñecas y lápices, mientras confirmaba una historia previamente negada de su primer mandato de que no quería inmigrantes de países “de mierda”.

¿Cómo camina la economía de EU con el mandato de Donald Trump?

Un informe publicado el martes mostró un mercado laboral que parece cada vez más frágil en EU, incluso si la economía en general aún parece ser estable.

Los empleadores estaban agregando en promedio 122 mil 750 empleos al mes durante los primeros cuatro meses de este año. Pero desde que Trump anunció sus aranceles en abril, las ganancias mensuales de empleo han promediado un escaso 17 mil, ya que la tasa de desempleo ha subido del 4 por ciento en enero al 4.6 por ciento.

El equipo de Trump ha culpado a los legisladores demócratas por cerrar el gobierno por las pérdidas de empleo reportadas el martes durante octubre. El presidente continúa culpando a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por cualquier dificultad que la nación pueda enfrentar sobre la inflación o la invasión rusa de Ucrania.