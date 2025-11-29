Trump anuncia ‘cierre total’ del espacio aéreo de Venezuela; advierte a aerolíneas y ‘narcotraficantes’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, señala el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

El mensaje se difundió después de que el diario The New York Times informara sobre una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes confirmó ni negó de forma oficial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro.

La noticia de la conversación surgió un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

La advertencia se difundió en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que dejaron varios muertos y que se realizan con el argumento —no demostrado— de combatir el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

EU defiende ataques a lanchas en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió este viernes la legalidad de su primer bombardeo contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe, donde volvió a atacar la embarcación para matar a dos sobrevivientes, según medios estadounidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseveró que “son legales bajo la ley de EU y la internacional”, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales’. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidenses”, publicó Hegseth en sus redes sociales.