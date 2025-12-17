Mensaje de Donald Trump EN VIVO: ¿Hablará de la revisión del TMEC o de Venezuela?

El mensaje de Donald Trump hoy está programado para las 20:00 horas, tiempo de México.

¿Hablará de la relación México-EU y de la revisión del TMEC? ¿Abordará el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela? El presidente Donald Trump ofrece un mensaje la noche de este miércoles 17 de diciembre desde la Casa Blanca.

“¡Lo mejor está por venir!”, aseguró el presidente de EU a través de una publicación en su perfil de Truth Social. El mandatario se limitó a señalar que pronunciará un discurso ante la nación estadounidense en horario estelar, aunque no especificó el tema de su discurso.

“Compatriotas: Mañana por la noche, a las 9 p. m., hora del este (20:00 horas, tiempo de México), daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, escribió.

¿Dónde ver el mensaje de Donald Trump EN VIVO?

El discurso de Donald Trump será transmitido en vivo desde la Casa Blanca a partir de las 20:00 horas, tiempo de México.

La transmisión se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Casa Blanca.

Además, El Financiero tendrá cobertura en vivo del discurso de Trump para que conozcas todos los detalles del anuncio del mandatario.

¿Qué mensaje dará Trump HOY?

Aún no se cumple un año de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos; sin embargo, su rol en diferentes frentes es decisivo.

Entre los frentes abiertos de EU destacan la próxima revisión del TMEC, con México y Canadá, los aranceles recíprocos, así como la negociación de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas también ha sido uno de los temas principales en la agenda del mandatario.

Donald Trump, presidente de EU, no detalló sobre qué temas hablará en el discurso a la nación.

De acuerdo con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, el mensaje de Trump de hoy será un balance de su casi primer año de gestión.

Además, se prevé que dé a conocer los los planes que tiene para los próximos tres años, entre los que destacará sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

¿Trump anunciará una guerra EU contra Venezuela?

En las últimas semanas, Estados Unidos ha cerrado el cerco alrededor de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Las acciones de EU en Venezuela han generado bastante expectativa. En ese contexto, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que Trump anunciará la guerra con Venezuela, durante su discurso a la nación de esta noche.

Carlson citó a un miembro del Congreso, quien le habría informado sobre los planes del presidente.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche”, dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’, de tendencia conservadora.

Con información de EFE y Bloomberg.