Mexico y Trump, en ruta de choque: ¿Por qué Nicolás Maduro es un factor clave en la revisión del T-MEC?

La no intervención de México podría 'jugarle en contra' en las negociaciones del T-MEC por la crisis entre EU y Venezuela.

De cara a las negociaciones del T-MEC, las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos están cerca de una colisión, y no por los aranceles ni por los acuerdos pendientes, sino por la crisis entre Donald Trump y Venezuela.

La política exterior de México, en combinación con el régimen de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, así como la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al conflicto con Estados Unidos, provocarían un choque diplomático y comercial que tendría repercusión en las negociaciones del T-MEC.

Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, explicó las razones por las que la geopolítica del comercio acumula factores que podrían afectar la relación entre México y Estados Unidos, especialmente por la crisis diplomática que se vive entre Trump y Maduro, quienes tuvieron una llamada hace días.

¿Por qué la crisis entre EU y Venezuela es ‘la tormenta perfecta’ contra el T-MEC?

Hay al menos cuatro factores por los que la actual crisis que se vive entre Estados Unidos y Venezuela podría ser contraproducente contra México y sus intenciones dentro del T-MEC.

Estos son los puntos que en lista Enrique Quintana al respecto:

1.- La escalada de tensiones y la ofensiva de Estados Unidos

La insistencia de Estados Unidos por fracturar al Gobierno de Venezuela, desde acusaciones que acercan a Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles hasta los ataques a lanchas presuntamente relacionadas con el crimen organizado, tienen que ver con "una señal inequívoca de que las reglas han cambiado“.

Especialistas del Council on Foreign Relations señalan que este podría ser el inicio de una etapa más agresiva de Estados Unidos sobre Venezuela, sumado a los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a María Corina Machado a huir del país sudamericano y llegar a Oslo para recibir el premio Nobel de la Paz, "lo que confirma que Washington está jugando en todos los tableros simultáneamente“.

Otro dato importante es el riesgo que corre Trump, ya que, si Maduro no muestra señales de debilitamiento, el mandatario estadounidense corre el riesgo de mostrar debilidad, por lo que se pronostica una operación directa contra Venezuela en las próximas semanas.

2.- La postura de México ante la situación en Venezuela

Contrario a Estados Unidos, México rechazó el incremento en las tensiones y las operaciones militares de Trump cerca de las costas venezolanas, con lo que se descarta una “alineación política”.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum mostró uno de sus gestos diplomáticos más contundentes al no felicitar a Corina Machado por el Nobel, y sumado a su doctrina de no intervención, así como su alineación política con gobiernos de izquierda, chocan frontalmente con la visión de Estados Unidos de “presión máxima”.

Aquí se abren dos interrogantes, según Enrique Quintana: ¿Cómo respondería México si Trump incrementa su presión militar? Y, ¿cómo respondería Estados Unidos si Sheinbaum se distancia del tema que consideran de seguridad nacional?

3.- La ‘contaminación’ del T-MEC

En caso de que las tensiones y las diferencias entre Estados Unidos y México continúen, es posible que la política “descarrile” a la economía, lo que pone el inicio de las negociaciones del T-MEC en un ambiente “encarecido”, y un ejemplo de ello es la carta de 500 organizaciones empresariales estadounidenses, quienes subrayaron que con el T-MEC sostiene a unos 13 millones de empleos en EU, que si bien refleja la importancia del acuerdo, deja un temor latente: “que la agenda política de la Casa Blanca tiña la negociación”.

Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, dejó ver que es posible una modificación sustancial del T-MEC, o incluso que Estados Unidos salga del acuerdo comercial, así como la amenaza de volver a las negociaciones bilaterales.

Uno de los puntos que expone al respecto Enrique Quintana es que, en Washington, prevalece la visión de que los socios comerciales tienen que ser aliados geopolíticos, y “es ingenuo” pensar que Trump no usará las tensiones con Venezuela como moneda de cambio.

4.- El ‘choque’ previo a las negociaciones del T-MEC

La mezcla de todos estos factores generaría un choque, con un Estados Unidos “dispuesto a todo” contra Venezuela y México “atrincherado” en el principio de no intervención.

Baker Institute lo explica: La administración de Trump está dispuesta a utilizar elementos comerciales como palancas de presión política, mientras que México se enfrenta a dos agendas: La defensa de su política exterior, que termina favoreciendo a Maduro, o la necesidad de salvar el acceso al mercado más grande del mundo.