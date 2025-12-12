María Corina Machado asegura que Nicolás Maduro dejará la presidencia de Venezuela: ‘Se negocie o no’

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes 12 de diciembre que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejará el poder con o sin un acuerdo.

En entrevista, María Corina Machado señaló además que su enfoque está en lograr un cambio ordenado y pacífico. “Maduro dejará el poder, se negocie o no… Estoy centrada en una transición ordenada y pacífica”, declaró.

Machado impulsó a millones de venezolanos a rechazar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado y ha sido durante mucho tiempo el rostro de la resistencia al partido gobernante de Venezuela durante 26 años.

La líder opositora había estado escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes durante una protesta antigubernamental en la capital de Venezuela, Caracas.

¿Cómo Nicolás Maduro le ‘puso el pie’ a María Corina Machado en su carrera a la presidencia por Venezuela?

María Corina Machado, de 58 años, aspiró por primera vez a la presidencia en 2012, cuando participó en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y obtuvo el tercer lugar.

En 2014, la Asamblea Nacional —entonces controlada por el oficialismo— la destituyó, y poco después la Contraloría General la inhabilitó por un año, alegando una supuesta omisión en su declaración patrimonial.

Ese mismo año, el gobierno la acusó de participar en un presunto complot para asesinar al presidente Maduro, quien había asumido el cargo tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Machado negó rotundamente las acusaciones, que calificó como un intento de silenciarla en medio de las protestas opositoras que en ocasiones derivaron en violencia.

Durante los siguientes nueve años mantuvo un perfil bajo, apoyando algunas iniciativas contra Maduro, promoviendo boicots electorales y criticando los intentos de diálogo entre la oposición y el gobierno.

Para 2023, cuando anunció nuevamente su candidatura presidencial, su mensaje —más moderado que en el pasado— le permitió conectar con sectores escépticos de ambos bandos.

Ese mismo año ganó la primaria presidencial de la oposición con más del 90 por ciento de los votos, consolidando la unidad opositora, como destacó el comité del Premio Nobel. Sin embargo, el poder judicial, controlado por el oficialismo, le impidió competir en las elecciones, por lo que terminó respaldando al exdiplomático Edmundo González.

A pesar de la persecución política, continuó recorriendo el país: caminó por pasos elevados, atravesó autopistas, se trasladó en motocicletas, se refugió en casas de simpatizantes y vio cómo varios de sus colaboradores eran arrestados.

En cada mitin se reunía con miles de seguidores que coreaban “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”, y los instaba a votar por González, un virtual desconocido que nunca había aspirado a un cargo público.

Con información de AP