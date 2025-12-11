¿Maduro está solo contra EU? Recibe llamada y respaldo de Vladimir Putin

Vladimir Putin llamó a Nicolás Maduro para expresarle su apoyo ante la presión de Estados Unidos.

El presidente ruso Vladímir Putin expresó el jueves su “solidaridad con el pueblo venezolano” en medio de las crecientes tensiones entre el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y la administración de Trump.

El Kremlin declaró en un comunicado que Putin habló por teléfono con Maduro y reafirmó su apoyo a la política del líder venezolano de “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

La llamada se produce un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa de Venezuela, la última táctica de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Durante un testimonio ante el Congreso el jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en la región.

Estados Unidos ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo. El gobierno de Venezuela sostiene que la incautación del petrolero constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional.

El gobierno del país sudamericano señaló que Putin había reafirmado categóricamente su apoyo a Maduro en su llamada.

Añadió en un comunicado que Putin le había dicho a Maduro que la comunicación directa entre Moscú y Caracas permanecería abierta permanentemente y que Rusia continuaría apoyando a Venezuela en su lucha por afirmar su soberanía, el derecho internacional y la paz.

¿Cómo es la relación de Maduro con Rusia?

Al igual que su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro ha forjado una estrecha relación con Rusia, que ha ofrecido ayuda a Venezuela, desde vacunas contra el coronavirus hasta el diseño de una criptomoneda.

En 2018, también envió brevemente un par de bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear al aeropuerto fuera de la capital de Venezuela, en medio de crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos.

El año pasado, dos barcos de la armada rusa atracaron en el puerto venezolano de La Guaira después de ejercicios en el océano Atlántico que Moscú dijo eran para “mostrar la bandera” en regiones remotas e importantes.

Bielorrusia se une a Venezuela

En Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko, aliado de Putin, se reunió el jueves con el embajador venezolano en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez, por segunda vez en poco más de dos semanas.

No se revelaron detalles de lo que se discutió, pero la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Belta, citó a Lukashenko diciendo que el diplomático hablaría de “ciertos temas” con Maduro después de su primera reunión el 25 de noviembre y que viajara nuevamente a Bielorrusia, para que pudieran llegar a “una cierta decisión”.

Durante la reunión de noviembre, Lukashenko extendió una invitación a Maduro para visitar Bielorrusia y dijo que intentaría encontrar tiempo para visitar Venezuela también.