¿Qué sabemos de los espías rusos que operan en México y que EU denunció, según el NYT?

De acuerdo con el NYT, Estados Unidos advirtió los espías rusos tenían experiencia en operaciones sofisticadas en Europa y que ahora usaban a México como base para vigilar y obtener información sobre Washington. [Fotografía. Shutterstock]

¿Estamos siendo vigilados por Rusia? Funcionarios estadounidenses entregaron al gobierno mexicano una lista con más de 20 presuntos agentes de inteligencia rusa que operan en en México desde 2022. Pese a las peticiones de Estados Unidos para expulsarlos, las autoridades mexicanas permitieron que los espías se quedaran, revela un reportaje de The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) identificó a presuntos agentes del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, que trabajaban bajo cobertura diplomática en la embajada de Rusia en México.

Estados Unidos advirtió que estas personas tenían experiencia en operaciones sofisticadas en Europa y que ahora usaban a México como base para vigilar y obtener información sobre Washington.

Funcionarios estadounidenses aseguraron que la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, la alta afluencia de turistas y la limitada vigilancia interna lo convierten en un lugar ideal para estas actividades de espionaje.

“Si vas a manejar y reclutar espías, la proximidad es clave, y eso es lo que ofrece México. (...) Rusia puede actuar con mayor impunidad en México: no hay tantos ojos sobre ellos como en Estados Unidos o Canadá”, comentó Duyane Norman, exjefe de operaciones de la CIA en Latinoamérica para The New York Times.

¿Qué dijo el gobierno de México ante las advertencias de espías rusos en el país?

En 2022, en conferencia de prensa, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó tener información sobre las actividades de espionaje ruso en el país.

Sin embargo, el reportaje sostiene que tanto el exmandatario como sus asesores sí fueron informados por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el texto, la lista fue entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la gestión de Marcelo Ebrard, pero la respuesta fue que los nombres “no representaban un problema”.

En su momento, Marcelo Ebrard respondió que si Estados Unidos tenía pruebas sobre la presencia de espías rusos en México, debía presentarlas formalmente. Afirmó que no se podía actuar únicamente con base en declaraciones y que no existía evidencia concluyente.

De igual forma, rechazó que Estados Unidos impusiera una línea política sobre México respecto a la relación diplomática con Rusia.

En 2023, ante presiones de Washington, México aceptó permitir revisiones estadounidenses sobre quienes solicitaran credenciales diplomáticas. Algunos fueron rechazados, pero quienes ya estaban en el país no fueron expulsados, incluso tras el cambio de gobierno con la llegada de Claudia Sheinbaum.

¿Dónde y cómo operan los espías rusos en México?

Las autoridades estadounidenses aseguran que Ciudad de México y destinos turísticos como Cancún sirven como puntos clave para que los agentes rusos se reúnan con superiores y transmitan información obtenida en Estados Unidos.

En esos lugares se mezclan con turistas y aprovechan la poca vigilancia para pasar desapercibidos. Desde la Guerra Fría, México es considerado una base estratégica para la inteligencia rusa, lo que le valió el sobrenombre de “la Viena de Latinoamérica”.

Durante el repunte migratorio de 2023, cuando miles de ciudadanos rusos llegaron a la frontera con Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden expresó su preocupación de que entre ellos se infiltraran agentes.

Funcionarios estadounidenses solicitaron a México reforzar el control sobre solicitantes de asilo rusos y reportar cualquier actividad sospechosa, señala el reportaje de The New York Times.

¿Qué papel juegan los medios rusos en México?

Además del espionaje, el reportaje de The New York Times describe una intensificación de la influencia mediática rusa en México a través de medios como RT y Sputnik. Estos canales, financiados por el Kremlin, expandieron su presencia en el país con una estrategia dirigida al público hispanohablante.

En 2024, diplomáticos estadounidenses alertaron sobre la “expansión espectacular” de RT en México. Su audiencia digital creció de 191 mil visitas en la red social X en 2022 a más de 700 millones un año después.

RT consolidó una alianza con el Club de Periodistas de México, al que entrega contenido gratuito. De acuerdo con una investigación del German Marshall Fund, cerca del 53 por ciento del contenido publicado por la revista de ese club proviene de medios asociados al Kremlin.

Expertos advierten que esta estrategia busca moldear la narrativa regional a favor de Rusia y desacreditar a Estados Unidos, como parte de una campaña de desinformación que Moscú despliega en América Latina.