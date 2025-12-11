Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de diciembre: Síguela aquí en vivo

En medio de la discusión entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump por la falta de entrega de agua según el Tratado de 1944, el mandatario estadounidense intensificó su discurso al pedir que México “se ocupe de inmediato de su problema de agua y alcantarillado”.

Las nuevas declaraciones de Trump podrían generar una respuesta de la mandataria que evita polemizar y alcanzar un acuerdo que beneficia a ambas partes.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 10 de diciembre?

En la mañanera del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos realice ataques o intervenga en el territorio nacional, similares a como ocurre en Venezuela.

La mandataria recordó que México tiene un entendimiento con Estados Unidos para colaborar y cooperar, con respecto a la soberanía de ambas naciones.

“Eso no se va a dar porque no es necesario, segundo porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, declaró en la conferencia de prensa.

Otro de los temas que trato fue la discusión con Estados Unidos sobre la entrega de agua que México adeuda por el Tratado de Agua de 1944.

Mencionó que luego de la reunión prevista entre funcionarios de ambos gobierno, que se llevó a cabo de manera virtual el 9 de diciembre, no se llegó a un acuerdo, pero México insistió al enviar una propuesta.