¿Por unos baños? Alcaldesa de Acapulco clausura construcción de casas de Infonavit impulsada por Sheinbaum

El Ayuntamiento de Acapulco colocó los sellos de clausura en la construcción.

Trabajadores del gobierno municipal de Acapulco, que actualmente encabeza la morenista Abelina López Rodríguez, clausuraron durante este fin de semana una obra de construcción de viviendas impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de existir un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Acapulco, Sedatu, Conavi, Issste e Infonavit.

Trabajadores de la construcción, que pretendían laborar en la implementación de este programa de vivienda anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmaron que el viernes 5 de diciembre personal de la Dirección de Ecología, acompañado por elementos policiacos de la fuerza pública municipal, acudió al lugar para realizar la clausura.

Los trabajadores, que solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias, señalaron que, a pesar de que el municipio de Acapulco firmó un convenio de adhesión y debería otorgar todas las facilidades en la gratuidad de permisos y licencias, se colocaron sellos de clausura tanto en la maquinaria como en el acceso a lo que será este fraccionamiento de viviendas en la zona suburbana del puerto.

Hasta la maquinaria fue inmovilizada.

Tras los reportes sobre la clausura, reporteros y representantes de medios de comunicación locales y nacionales acudieron a las inmediaciones del fraccionamiento Brisa Vista, previsto a construirse en la parte alta de la colonia Navidad de Llano Largo, luego de que vecinos alertaran sobre un despliegue considerable de elementos policiacos durante las primeras horas de la tarde del viernes.

Según la información recopilada, la clausura inició poco antes del mediodía y concluyó cerca de una hora después. Cuando los medios llegaron, ya no había presencia de autoridades en la zona.

¿Qué importancia tiene la construcción de viviendas en Acapulco?

Este programa de construcción de viviendas es considerado una obra insignia del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Contempla la edificación de poco más de un millón 300 mil viviendas en todo el país, con el propósito de dotar de hogares dignos a personas de escasos recursos, incluyendo trabajadores con salario mínimo, mediante el financiamiento de instituciones como Infonavit para empleados de la iniciativa privada y Fovissste para el sector público.

Se prevé que en Guerrero se construyan alrededor de 20 mil viviendas, de las cuales Acapulco tendría acceso a 9 mil. Tan solo en este fraccionamiento, denominado Brisa Vista, se proyecta la construcción de mil ochenta viviendas.

De acuerdo con un documento filtrado en redes sociales, correspondiente al convenio para la ejecución de este programa, existe un apartado denominado Declaratoria de Adhesión, en el que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, así como el síndico administrativo, Miguel Jaimes Ramos, y la secretaria general del Ayuntamiento, Leticia Lozano Zavala, aceptaron bajo firma los compromisos con los municipios, mismos que, según los trabajadores de la obra, no fueron cumplidos.

El Ayuntamiento de Acapulco debía otorgar facilidades para la construcción de las viviendas.

Dicha declaratoria de adhesión establece, entre otros puntos:

a) Otorgar todas las facilidades administrativas y fiscales, dentro del ámbito de su competencia, consistentes en la expedición ágil, oportuna y simplificada de permisos, licencias y demás trámites, así como la exención o subsidio del pago de derechos y cualquier otra atribución o cobro necesarios para la ejecución de los trabajos de construcción en el marco del programa, hasta los trámites de escrituración.

b) Apoyar a la federación, fijando los criterios para la implementación de facilidades administrativas y beneficios fiscales necesarios para la regulación de asentamientos humanos.

Explicaron que, de acuerdo con lo argumentado por la Dirección de Ecología, la clausura se realizó bajo el señalamiento de que la obra no cuenta con el número de baños adecuado para los trabajadores del programa.

“La clausura obedece a que hay aproximadamente 100 trabajadores, pero solo se encuentran instalados seis sanitarios. Dicen que faltaría uno o dos más para cubrir las necesidades del personal, y también señalan que no se encuentran botes o contenedores para los residuos sólidos”, indicaron.