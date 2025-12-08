Sheinbaum, Bad Bunny y Rosalía: El listado de las personas con más estilo de 2025 de NYT

La presidenta Claudia Sheinbaum fue incluida en The 67 Most Stylish People of 2025, listado anual de The New York Times que destaca a las figuras con más estilo. La selección reúne a personas —y también a arquetipos— que destacaron por su “actitud distintiva”.
En la recopilación aparecen figuras tan diversas como el Papa León XIV, quien incorporó una gorra de los Chicago White Sox a su vestimenta; el personaje de la tía Gladys en La hora de la desaparición (Weapons) por ser “refrescantemente diferente a Glinda o Elphaba”; o bien, Bad Bunny, por su variedad de estilos que van de Prada en la Met Gala, informal en sus shows o su faceta de modelo de ropa interior de Calvin Klein.
‘The New York Times’ reconoce el estilo de Sheinbaum con ropa bordada
The New York Times señaló que en su primer año como presidenta de México, Sheinbaum “ha llamado la atención hacia la moda indígena del país al usar ropa bordada y al actuar contra grandes marcas que copian a artesanos locales”.
Desde su toma de protesta, Sheinbaum marcó el camino de su estilo con un vestido blanco con más de cien flores tejidas a mano con ganchillo, una prenda diseñada por la artista Claudia Vásquez Aquino, originaria de Santa María Xadani, Oaxaca.
Durante la Cumbre del G7, la mandataria portó un saco púrpura de la diseñadora Olivia Trujillo Cortez.
En tanto, en su primera ceremonia del Grito de Independencia, Sheinbaum usó un vestido morado de Thelma Islas Laguna y Crystel Martínez Torres, el cual tenía un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, realizado por la maestra Virginia Verónica Arce.
“El amor por ustedes, las mujeres artesanas, me viene de pequeña, del cariño que siempre tuvo mi madre y que nos transmitió”, comentó la mandataria en una conferencia de prensa.
La presidenta también ha defendido públicamente a las personas artesanas, en una de sus Mañaneras mencionó el caso del modelo Oaxaca Slip On de Adidas, basado en huaraches de Yalalág, Oaxaca.
“Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalálag en Oaxaca (...) Muchas veces, grandes empresas toman productos, ideas, diseños, de comunidades indígenas de nuestro país —de hecho, estamos trabajando en una ley para garantizar, además de lo que ya existe— y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario”, comentó Sheinbaum el 8 de agosto de 2025.
Listado completo de personas con más estilo de ‘The New York Times’
The New York Times señala que los elegidos les hicieron cuestionarse “el significado de la autoexpresión” y pensar en una noción amplia de estilo, entendida como una mezcla entre estética y actitud.
El rango de perfiles incluidos en The 67 Most Stylish People of 2025 ilustra ese concepto expandido. Aparecen figuras como ASAP Rocky, reconocido por sus elecciones en alfombras rojas y su papel como icono de moda; Sabrina Carpenter, descrita como embajadora involuntaria del color amarillo por su presencia en escenarios y eventos; o deportistas como Shohei Ohtani, cuya influencia este año rebasó el diamante de béisbol gracias a un gesto popularizado globalmente.
También incluye conceptos como The West Village Girl, un fenómeno estético urbano que sintetiza un estilo juvenil basado en jeans claros, camisetas blancas y tenis, lo que demuestra que para la edición de estilos del diario el impacto social puede venir tanto de personas como de tendencias colectivas.
