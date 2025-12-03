¿Cuánto cuesta el vestido Ten Zero Three que Fátima Bosch usó en actividades de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch utilizó en sus actividades como Miss Universo un vestido de la marca Ten Zero Three (1003).

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch ya inició actividades como portadora de este título, y entre ellas destaca un recorrido por Nueva York, donde aprovechó para dar una entrevista en la que luce un vestido que acaparó miradas.

Se trata de una creación de Ten Zero Three, marca que compartió en sus historias de Instagram a la mexicana Fátima Bosch usando uno de sus modelos en color hueso.

Además de la entrevista con Juju Chang para Good Morning America, Bosch aprovechó su visita a Nueva York para visitar el Consulado de México en Nueva York, al que acudió con saco rojo y pantalón negro; no obstante, el vestido fue aquel que acaparó miradas.

¿Cómo es el vestido de Fátima Bosch?

A través de redes sociales, la actual Miss Universo, compartió un par de fotos en las que aparece abrazada de la periodista con aquel vestido que llamó la atención por su corte.

Juan Alberto Bazán, maquillista encargado de la reina de belleza ese día, compartió que fue Luis David Llomuri el fashion stylist de la famosa, quien eligió el vestido Mini Claire de la marca estadounidense Ten Zero Three (1003) para vestirla.

“Este exquisito vestido combina a la perfección el icónico corpiño estilizador de los años 50 con la silueta dramática y refinada de la polonesa del siglo XVIII”, dice la marca en su página oficial.

Este vestido de marca, sin mangas y de cuello semi-alto, tiene pinzas en esta parte y la cintura, que ofrecen una silueta más estilizada. Pese a que esta prenda es corta, la parte inferior tiene un vuelo tipo globo, que se ciñe con pinzas a los lados, creando un efecto visual de más cadera.

La parte de arriba es ligeramente ajustada, a diferencia de la falda. “Experimente la armoniosa convergencia de la grandeza histórica y la sofisticación moderna”, agrega el sitio oficial de la marca.

Está elaborado en poliéster y elastano, mientras el forro es de nailon y elastano, lo que le da cierta capacidad de estirar y la vez ajustar mejor a la figura de quien lo usa. Lo tienen únicamente en color hueso, como el que usó la polémica Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Precio del vestido Mini Claire de Ten Zero Three (1003)

En el sitio oficial de la marca de diseñador, el costo de este vestido es de 280 dólares (alrededor de 5 mil 121 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al 3 de diciembre de 2025).

Su costo no incluye el envío, que se calcula al momento de colocar la dirección, por lo que el precio final puede variar dependiendo desde dónde se adquiera.

Ten Zero Three, la marca que usó Fátima Bosch

Fundada por la diseñadora de moda Dulce Peña, Ten Zero Three es una marca originaria de Nueva York, Estados Unidos, y pensada en la moda para mujer que mezcle elegancia con la moda contemporánea.

Precio del vestido que usó Fátima Bosch. (Foto: Captura de pantalla tenzerothree.co)

“Cada pieza es una carta de amor a la mujer moderna, una mezcla de estructura de inspiración vintage y elegancia contemporánea“, menciona British Vogue en una de sus recientes ediciones.

Una de sus inspiraciones son las siluetas marcadas que se utilizan en el siglo XX, además del toque de modernidad para las mujeres vanguardistas. “Con 1003, la moda se convierte en algo más que ropa: se convierte en un estilo de vida, una forma de arte y una celebración de quién eres”, dice la marca.