Ella es Lorena Saravia, la primera diseñadora mexicana que colaborará con H&M

La diseñadora Lorena Saravia será la primera mexicana en colaborar con la tienda de ropa H&M en una colección conjunta; en su cuenta oficial, la diseñadora destacó que con su marca busca honrar a las mujeres contemporáneas.

¿Quién es Lorena Saravia y por qué su colaboración con H&M podría estar cambiando la percepción de la moda mexicana? Esta nueva colección promete ser un éxito y Saravia destacó que es “un sueño que cobró vida inesperadamente”.

¿Quién es Lorena Saravia?

Lorena Saravia es una de las diseñadoras mexicanas más destacadas; ha construido su carrera con base en la fusión de la modernidad con elementos de la cultura mexicana. Desde su debut en 2010, ha sido reconocida por su enfoque en la feminidad y la fuerza de la mujer contemporánea.

Su marca de ropa lleva su nombre, Lorena Saravia, y se ha presentado en varias ocasiones en el Mercedes-Benz Fashion Week México.

Lorena Saravia participó en el Mercedes-Benz Fashion Week jalisco (2023), así como en otras ediciones de este evento de moda. (Cuartoscuro)

Su trayectoria incluye la creación de icónicas botas vaqueras y la participación en pasarelas internacionales, consolidándola como una de las voces más influyentes de la moda en México. Su trabajo se inspira profundamente en su familia, especialmente en las mujeres que han marcado su vida, así como en figuras icónicas como Frida Kahlo y María Félix.

La colaboración con H&M con Lorena Saravia

La alianza entre Lorena Saravia y H&M representa un momento crucial para la diseñadora, ya que es la primera vez que el gigante sueco H&M colabora con una diseñadora mexicana.

Esta unión no solo destaca la creatividad de Saravia, sino que también pone de relieve la creciente importancia de la moda mexicana en el ámbito internacional.

La diseñadora mexicana Lorena Saravia anunció una colaboración con la marca de ropa H&M. (Instagram: Lorena Saravia)

La colección de Lorena Saravia x H&M incluye 29 piezas seleccionadas de la diseñadora, donde se unen “la fuerza de siluetas estructuradas, como la chaqueta vaquera y los chaparreras de mezclilla, éxitos de ventas de Lorena, con sensuales estilos de noche, como blusas drapeadas y vestidos de noche sin espalda”, de acuerdo con la tienda de ropa. Se espera que las prendas estén disponibles en tiendas seleccionadas de H&M, así como en la página web.

Y a todo esto... ¿cuándo se lanza la colaboración de Lorena Saravia y H&M? La colección estará disponible a partir del 16 de octubre de 2025.

El empoderamiento femenino es un tema central en la obra de Lorena Saravia. A través de su colección con H&M, busca que cada mujer se sienta fuerte, inspirada y conectada con su identidad. Saravia ha mencionado que ve a las mujeres como seres multidimensionales, capaces de equilibrar su carrera y su vida personal. Este enfoque se refleja en los diseños, que combinan elementos de fuerza y elegancia, invitando a las mujeres a jugar con su estilo y a expresar su individualidad.

La colección de Lorena Saravia para H&M es más que una simple colaboración: es un símbolo del potencial de la moda mexicana en el escenario internacional.