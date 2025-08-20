¿Cómo son los lentes Ben and Frank, marca mexicana que usa el ministro Javier Laynez?

Un adiós muy ‘humilde’. Durante la despedida de Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Javier Laynez Potisek participó en la última sesión extraordinaria del pleno, donde utilizó unos lentes que llamaron la atención por su bajo costo.

En redes sociales destacaron que los lentes ópticos que llevaba el que era hasta hace poco ministro de la segunda sala de la Suprema Corte, son de una marca cien por ciento mexicana, misma que tiene costos accesibles, a comparación de otras ópticas.

“Algunos se van a Tokio, o traen mochilas y sandalias de miles de pesos. Mientras los que fueron acusados de opulentos, andan con sus Ben&Frank de 1900 pesos, como el ministro Laynez. De ese tamaño es el sapo que se tragan los que afirman ‘no somos iguales’”, escribió Maite Azuela, analista de Radio Educación.

Los lentes Ben and Frank se convirtieron en mucho más que un accesorio para quienes buscan proyectar estilo y cuidar su vista al mismo tiempo. Con diseños modernos, esta marca mexicana se consolidó como una de las favoritas en el mundo de la óptica.

¿Cuáles son los lentes que usa el ministro Javier Laynez Potisek?

En la última sesión extraordinaria de la SCJN, que se realizó el 19 de agosto, el ministro Laynez llevaba unos lentes de la marca Ben and Frank; esto se dedujo por el icónico estuche metálico que lleva su nombre grabado.

El modelo que usó Laynez Potisek es el Sam; se trata de un armazón elaborado en acetato y acero inoxidable que tiene la posibilidad de graduarse hasta con más de 5 dioptrias, además de hacerlos lentes progresivos.

“Fino y guapetón. La cereza del pastel para tu outfit de boda o tu pijama del domingo”, lo describe la marca.

El ministro Javier Laynez Potisek llevaba unos lentes Ben and Frank en la última sesión extraordinaria de la SCJN. (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Precio de los lentes Ben&Frank que usa el ministro Laynez

Azuela adelantó el costo de este armazón: 1,900 pesos, y la página oficial apunta a que este precio incluye, además del armazón:

Graduación monofocal.

Capa antirreflejante y antirrayaduras.

Protección UV.

Estuche.

‘Un trapito mágico, pin y estampitas’.

Envío gratis a casa o ‘templo’ más cercano (sucursal).

Sin embargo, el costo puede aumentar por tratamientos especiales que se le den a las micas. Para conocer el costo final, puedes consultar directamente en la óptica o la página de Ben and Frank con los lentes Sam.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, la medida de este armazón es de 14.7 cm (puente) x 14.5 cm (pata), mientras el ancho de la mica abarca los 4.1 cm.

Captura de pantalla del precio de los lentes que usa el ministro Laynez. (Foto: Captura de pantalla benandfrank.com)

¿Cómo son los Lentes Ben and Frank?

El éxito de los lentes Ben and Frank no solo radica en su diseño llamativo, sino también en su enfoque en la comodidad y la versatilidad. Cada par está pensado para adaptarse a diferentes tipos de rostro, asegurando que el estilo no sacrifique la funcionalidad.

La marca ofrece un catálogo amplio que va desde modelos sobrios y elegantes, ideales para un look profesional, hasta propuestas coloridas y juveniles que se convierten en protagonistas del outfit.

Historia y crecimiento de la marca Ben and Frank

Ben and Frank nació en la Ciudad de México en 2015, impulsada por Mariana Castillo, Eduardo Paulsen, Benigno Pérez y María José Madero; cuatro jóvenes emprendedores que querían revolucionar la manera de comprar lentes en el país.

Los primeros tres cursaba un MBA en la University of Chicago Booth School of Business, y mientras platicaban sobre sus malas experiencias al comprar lentes en línea, surgió la idea de ‘hágalo usted mismo’. Posteriormente se incorpora ‘Majo’ Madero como diseñadora de los armazones.

Su objetivo fue claro desde el principio: democratizar el acceso a lentes de calidad con precios accesibles, sin perder de vista el diseño. De acuerdo con el sitio Marketing4eCommerce, su nombre hace referencia al creador de los lentes bifocales, Benjamin Franklin.

Lo que comenzó como una propuesta online se transformó en un fenómeno de la óptica. En pocos años, la marca creció de forma notable. En 2016 abrió su primera sucursal física en Polanco, CDMX.

A 10 años de su creación, la marca cuenta no solo con el sitio de ventas por internet, ya abrió más de 120 sucursales en México, además de expandirse a países como Chile y Colombia. Hoy en día, Ben and Frank es un referente en innovación dentro del sector óptico en Latinoamérica.

Características de los lentes Ben and Frank

Los lentes Ben and Frank se fabrican con monturas de acetato y metal ligero, lo que asegura resistencia y comodidad para un uso prolongado. Estos materiales ofrecen durabilidad y mantienen un aspecto sofisticado y moderno con acabados de primera.

Uno de los grandes atractivos de la marca de lentes es la diversidad de diseños que ofrece. Los Ben and Frank permiten jugar con estilos clásicos como el aviador o el redondo, y también experimentar con opciones modernas como el ojo de gato o monturas cuadradas.

Sus modelos cuentan con bisagras flexibles y almohadillas ajustables que aseguran un uso sin molestias, incluso durante jornadas largas. El peso ligero de cada par hace que se sientan casi imperceptibles al usarlos.

Su presencia en redes sociales y en campañas digitales, además de colaboraciones con artistas como Little Jesus, consolidado a la marca como una de las favoritas entre los jóvenes, que valoran tanto el diseño como la filosofía accesible y cercana que proyecta la empresa.

¿Dónde comprar lentes Ben and Frank?

Existen varias formas de adquirir estos lentes. La más sencilla es a través del sitio web oficial, donde puedes personalizar tu compra y recibir el producto directamente en casa, sin costo adicional. También están disponibles en sus sucursales físicas distribuidas en todo México.