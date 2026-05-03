Menú ilegal: Antonio Silvan, dirigente de Morena en Macuspana, presume haber comido tortuga

El dirigente municipal de Morena en Macuspana, Tabasco, Antonio Silván Peralta, generó controversia en redes sociales tras publicar imágenes en las que aparece consumiendo tortuga ‘guao tres lomos’, especie protegida por la legislación ambiental mexicana.

De acuerdo con especialistas, la especie identificada como Staurotypus triporcatus se encuentra bajo protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que implica restricciones estrictas para su captura, comercialización y consumo.

Su aprovechamiento sin los permisos correspondientes constituye una falta administrativa e incluso puede derivar en sanciones.

Las fotografías fueron difundidas por el propio dirigente morenista, acompañadas de un mensaje político en el que informaba sobre actividades partidistas en comunidades de la zona de Los Ríos, en Macuspana.

“Sin organización no hay transformación”, escribió Silván Peralta, al detallar recorridos en localidades como Pichalito, Los Naranjos y Los Güiros, donde, dijo, se llevaron a cabo asambleas relacionadas con los Comités en Defensa de la Transformación.

PROFEPA toma nota

Tras la difusión del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respondió públicamente en redes sociales: “El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, PROFEPA actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones”.

En Tabasco, la legislación permite el aprovechamiento de ciertas especies únicamente si provienen de Unidades de Manejo Ambiental (UMA) debidamente registradas, pero con diversas limitaciones para garantizar la reproducción de los ejemplares. Sin embargo, la caza furtiva y el consumo de animales obtenidos de manera ilegal constituyen delitos ambientales.

Macuspana, municipio natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado en diversas ocasiones por reportes de comercialización irregular de fauna silvestre. En carreteras de la región, es común la venta de especies protegidas a automovilistas, algo que, aunque es sabido, pocas veces es castigado.

Luego de la polémica, Silván Peralta eliminó las imágenes de su cuenta de Facebook, así como varios comentarios de usuarios que criticaban su conducta. No obstante, las reacciones en redes sociales han continuado, con señalamientos por la presunta comisión de una práctica ilegal.

Hasta el momento, ni Morena a nivel estatal ni autoridades locales han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.