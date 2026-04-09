Profepa clausura obras en cenote de Abalá: Se le perforó y removió vegetación de más de 10 mil m²

La dependencia advirtió que este tipo de obras sin autorización generan daños importantes a la biodiversidad y a los recursos naturales. (Cuartoscuro).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras de infraestructura turística en un cenote del municipio de Abalá, Yucatán, tras detectar actividades realizadas sin autorización ambiental.

La acción se llevó a cabo luego de una denuncia ciudadana que en marzo alertó sobre trabajos irregulares en la zona. Durante el recorrido, inspectores encontraron distintas obras en proceso dentro del predio. Entre ellas, la apertura de un camino de acceso y excavaciones en el terreno.

También se detectó la perforación de un cenote, así como trabajos tipo mina entre dos puntos. De acuerdo con la autoridad, estas obras buscaban conectar áreas mediante un canal, posiblemente como un río subterráneo.

Estas actividades se realizaron sin contar con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que constituye una violación a la normativa ambiental.

Como resultado, se reportó la remoción total y parcial de vegetación en una superficie de 10 mil 750 metros cuadrados.

¿Qué especies fueron afectadas en el cenote de Abalá?

Entre las especies afectadas se encuentran árboles característicos de la región, como chaca, tzalam, jabín y dzidzilché, propios de la selva mediana caducifolia.

Ante estas irregularidades, la Profepa impuso la clausura temporal total del sitio. Para ello, colocó sellos oficiales y levantó un acta de inspección.

Durante la diligencia, el personal fue atendido por un operador de maquinaria, quien indicó no tener facultades para recibir o firmar la notificación.

Finalmente, la dependencia advirtió que este tipo de obras sin autorización generan daños importantes a la biodiversidad y a los recursos naturales, por lo que el procedimiento administrativo continuará conforme a la ley.