ONG exige plan para que segunda fase de Tren Maya no impacte la selva

El director de Mexicanos al Grito de la Selva, Carlos Samayoa, indicó que durante este año la Defensa ejecutará las obras para tener el servicio de carga, por lo que se ha expuesto a la Secretaría de Medio Ambiente la necesidad de contar con un plan integral de ese proyecto. [Fotografía. Cuartoscuro]

El segundo piso de la ‘cuarta transformación’ debe frenar el desarrollo inmobiliario a “capricho” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), externó Carlos Samayoa, director de Mexicanos al Grito de Selva de la organización Greenpeace, en entrevista con El Financiero.

Para 2026, la organización ambientalista incluyó en sus propósitos mantener esta campaña y asegurar un compromiso público y formal de parte del gobierno federal para construir un Plan Regional de Ordenamiento Territorial y Ecológico que proteja la selva maya y su acuífero.

El activista recordó que aunque el Tren Maya ya opera, “aunque es un fracaso comercialmente hablando”, durante este año la Defensa ejecutará las obras para tener el servicio de carga, por lo que se ha expuesto a la Secretaría de Medio Ambiente la necesidad de contar con un plan integral de ese proyecto.

“Es la fase ruda en este sentido, que está ampliando aún más la infraestructura y que no se está conjugando en un estudio más holístico, más integral en cuanto a los impactos que ya existen del Tren Maya, los 10 millones de árboles que ya se llevó, ¿también van a interactuar con los que vienen? Y si de verdad los ecosistemas tienen la capacidad para soportar.

La Defensa ha informado que la fase de carga del Tren Maya se ejecutará en dos etapas. La primera comprenderá la edificación de las terminales intermodales de Poxilá y Progreso, en Yucatán; Cancún, en Quintana Roo, y Palenque, en Chiapas. Y que la segunda comprende la construcción y rehabilitación de un libramiento ferroviario y dos ramales entre Mérida y Progreso, que en conjunto representan 70 kilómetros.

Samayoa afirmó que en la presente administración han encontrado apertura y un ligero cambio, como cuando se aceptó que el Tren Maya sí causó daños ambientales irreversibles, pero se requiere aún más.

“Está bien que se retiren las mallas, pero hace falta un plan, donde podamos al menos vislumbrar la oportunidad de preservar los ecosistemas que aún existen, de generar corredores biológicos que de verdad aseguren la preservación de especies que están en peligro de extinción en la región”, sostuvo el activista.

Agregó que espera que “no sigamos en un panorama de decisiones serviciales para los megaproyectos, como el Tren Maya”.

Sobre todo considerando que “el acceso a la justicia presenta un panorama complejo” por las modificaciones a la Ley de Amparo.

En este gobierno, también se extenderá la ruta del tren hacia Puerto Progreso. “Tenemos que delimitar con más claridad cuáles van a ser esas zonas que no se pueden tocar.

“No sólo que se anuncie un crecimiento desmedido de la infraestructura a capricho de la Sedena sino que haya una verdadera previsión y un análisis con la participación de las comunidades y especialistas”.