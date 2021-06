Cruella x Alexia Ulibarri: la visión mexicana de la villana ‘más fashion’ de Disney

La diseñadora mexicana creó 5 looks inspirados en Cruella para Disney. (Especial)

La diseñadora mexicana Alexia Ulibarri creó una colección inspirada en la villana más fashion de Disney: Cruella de Vil.

¿Cómo fue que se logró esta colaboración? ¿En qué consiste y cómo son las piezas creadas por la creativa? Te contamos.

La diseñadora potosina estudió un año en la escuela de moda Marangoni, y después en The London College of Fashion, en Inglaterra. Por ello, gran parte de su inspiración para sus colecciones, incluyendo esta colaboración, tienen ese ‘toque’ londinense, comentó en entrevista para El Financiero.

Ulibarri contó que esta colección de couture (alta costura), que consta de cinco looks inspirados en Cruella, se logró gracias a que Disney buscó colaborar con su marca.

“Ellos me buscaron. Ellos buscaron la colaboración (...) Una persona que está en el equipo de research, que se encarga de las colaboraciones en Latinoamérica, descubrió que yo había estudiado en Londres, que había ciertas similitudes en el tema de diseño, y quisieron contar la historia de Cruella desde el diseño latinoamericano”, indicó.

Las prendas de la mexicana tienen guiños a la película de Disney, por el uso de telas como el tartán en colores blanco y negro, así como negro y verde, un vestido rojo con un cinturón con la leyenda “The Future”y otro que dice “Cruella”.

La más nueva película live action de Disney cuenta la historia de esta villana, interpretada por Emma Stone, cuya historia está ambientada en los años 70 en Londres, en medio de la revolución del punk rock. En el filme, la joven Estella busca hacerse un lugar en la moda con sus diseños.

Ulibarri explicó que al principio se planeó una serie de prendas ready-to-wear, que constara de sudaderas y playeras pero, conforme el proyecto avanzó a lo largo de siete meses, se convirtió en una colección cápsula inspirada en la parte de la alta costura que se ve en la película.

“Y yo realmente no vi la película hasta que estaba diseñada la colección (completa), entonces fue increíble ver cómo los diseños tienen muchísimo que ver con la película; la gente piensa que de hecho se hicieron (por parte de la marca) algunos vestuarios, por la similitud que hay, pero no tienen nada ver”, apuntó la creativa en la entrevista.

Explicó que la historia de Cruella como personaje marcó una época en el diseño, algo que la marcó a ella como diseñadora, por eso el resultado de sus piezas y de la selección para el filme fueron “en paralelo” y el resultado fue esta sinergia.

Ella consideró que su investigación en tendencias, así como sus propias vivencias en Londres, hicieron que el resultado de las prendas de esta colección fuera orgánico.

La creativa se inspira para su marca en la parte anárquica de la moda inglesa y en la diseñadora británica de alta costura Vivienne Westwood, quien es considerada la pionera en la estética punk y new wave, así como en otros elementos del post punk, por eso diseñar para Disney en esta alianza “fue como un match hecho realidad”.





Rebeldía y feminidad

La diseñadora de 35 años de edad detalló que el patronaje victoriano y antiguo han tenido gran influencia para su marca, y añadió que para el personaje de Cruella el contraste del blanco y el negro son importantes, así como el contraste de lo femenino, “lo dark” y el drama que la rodea.

Además, agregó que a ella le gusta mezclar siluetas andróginas con siluetas antiguas, y la parte de la cintura es el punto de partida para sus colecciones en general. Para ella, el patronaje es más importante que los colores y las texturas de la ropa.

Para inspirarse, buscó música y siluetas de la época en que está ambientado el filme, para luego mezclarlas con el patronaje victoriano, su favorito.

Uno de los looks que creó para Disney, cuyo estilo aparece en varios de los diseños, es el bustier el cual “no tiene bustó; este (el bustier) enmarca el busto, mas no lo tapa, y eso me pareció súper femenino pero a la vez muy anárquico, muy Cruella, muy rebelde. Y eso mezclado con látex. Iba contando la historia de Cruella, pero de una manera muy Alexia al final”.

Alexia Ulibarri confesó que de los cinco looks que creó, su favorito fue un vestido de tartán blanco y negro con cola de tul color rosa, porque tiene un toque romántico pero superpuesto en un body de látex, más rebelde.

En cuanto a su vestuario favorito de la película, su preferido fue el que Emma Stone viste en el camión de basura.

Esta colaboración fue solo para Disney, pues los diseños fueron usados como una colección cápsula a manera de publicidad, puntualizó la diseñadora. No obstante, su próxima colección tendrá muchos guiños a Cruella.

“Las siluetas quedarán como básicos de la nueva colección de invierno, inspirada en esa época (...) Yo quiero como marca, aunque no necesariamente diga ‘Cruella’, hacer vestidos de toda la siguiente colección (inspirados en ella), por el tema del patronaje y el diseño”, declaró en la entrevista.

No obstante, si estás en busca de algo de Cruella x Alexia Ulibarri, puedes encontrar t-shirts y sudaderas en Liverpool y en tiendas Disney.